New York borsası düşüşle kapandı

NEW New York borsası haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 1,05 azalarak 48.977,92 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,43 azalışla 6.878,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,92 kayıpla 22.668,21 puana indi.

Şubat ayı genelinde ise Dow Jones endeksi yaklaşık yüzde 0,2 yükseldi, S&P 500 endeksi yüzde 0,9 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,4 değer kaybetti.

ABD'de üretici enflasyonu ocakta beklentilerin üzerinde gelirken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde negatif seyir izlendi.

Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 2,9 arttı.

Analistler, beklentileri aşan üretici enflasyonu verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini erteleme olasılığını güçlendirdiğini ifade etti.

ABD'de inşaat harcamaları da geçen yıl aralık ayında yüzde 0,3 ile beklentilerden fazla yükseldi.

Kurumsal tarafta Netflix, Warner Bros. Discovery ile yapılan birleşme anlaşmasının feshedildiğini, Paramount Skydance'in 2,8 milyar dolarlık fesih bedelini ödediğini açıkladı.

Bu gelişmeyle Warner Bros. Discovery'nin hisseleri yüzde 2'den fazla düşerken, Paramount'un hisseleri yaklaşık yüzde 21 ve Netflix'in hisseleri yaklaşık yüzde 14 arttı.

Öte yandan, çalışanlarının yaklaşık yarısına karşılık gelen 4 binden fazla kişiyi işten çıkaracağını duyuran finansal teknoloji şirketi Block'un hisseleri yüzde 17'ye yakın yükseldi.

OpenAI ise SoftBank, Nvidia ve Amazon'un da yer aldığı 110 milyar dolarlık yeni bir yatırım turunu duyurdu. Nvidia'nın hisseleri yaklaşık yüzde 4'ten fazla gerilerken, Amazon'un hisseleri yüzde 1 artış kaydetti.

Ayrıca, İngiltere'deki mortgage sağlayıcısı Market Financial Solutions'ın iflasıyla bağlantılı zararlarla karşı karşıya kalabilecekleri endişeleriyle ABD'li bankaların hisselerindeki düşüş dikkati çekti.

JPMorgan'ın hisseleri yaklaşık yüzde 2, Barclays'ın hisseleri yüzde 4, Bank of America'nın hisseleri yüzde 4,7, Citi'nin hisseleri yüzde 5,2, Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 5,6, Morgan Stanley'nin hisseleri yüzde 6,2, Goldman Sachs'ın hisseleri yüzde 7,5, American Express'in hisseleri yüzde 7,9 ve Jefferies'in hisseleri yüzde 9,3 değer kaybetti.

Analistler, yapay zekaya yönelik endişelerin, teknoloji hisselerini baskılamaya devam ettiğini belirtti.

Bazı temel tüketim malları, ilaç ve enerji şirketlerinin hisselerindeki artışlara işaret eden analistler, bunun teknoloji ve finans şirketlerinin hisselerindeki zayıflıkla darbe alan piyasalardaki kayıpları bir miktar sınırlamaya yardımcı olduğunu ifade etti.