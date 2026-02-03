Haberler

New York borsası yükselişle kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York borsası, haftanın ilk işlem gününde önemli bir yükseliş gerçekleştirerek Dow Jones endeksini 500 puan üzerinde kapatırken, diğer endekslerde de artışlar gözlemlendi. Değerli metallerdeki satışların hafiflemesi ve teknoloji hisselerindeki yükseliş, piyasalardaki pozitif seyri destekledi.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,05 artarak 49.407,66 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,54 artışla 6.976,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 kazançla 23.592,11 puana çıktı.

Değerli metallerde geçen hafta başlayan sert satışların hafiflemesinin ardından pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Teknoloji hisselerindeki yükseliş öne çıkarken, bu hafta bilançoları açıklanacak şirketlerden Alphabet, Amazon ve AMD'nin hisseleri sırasıyla yüzde 1,9, yüzde 1,5 ve yüzde 4 değer kazandı.

ABD'li çip üreticilerinden Nvidia'nın hisseleri ise şirketin OpenAI'ye 100 milyar dolara kadar yatırım yapma planını durdurduğuna dair haberlerin etkisiyle yüzde 2,9 değer kaybetti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta 52,6 değerine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti ve sektörde genişlemeye işaret etti.

ABD'de federal hükümetin kısmi olarak kapanması ise veri takvimini etkilerken, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu kapanmadan dolayı ocak ayına ilişkin tarım dışı istihdam raporunun önceden planlandığı tarih olan 6 Şubat'ta yayımlanmayacağını duyurdu. Ayrıca JOLTS açık iş sayısı raporunun da yayımlanmayacağı belirtildi.

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisinin 30 Ocak'ta Senato tarafından onaylanan bütçe paketini bugün oylaması bekleniyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ekonomi güçlüyken ve işgücü piyasası istikrar kazanmışken faizleri indirmenin enflasyonu hedeflenen orana düşürmeyi zorlaştıracağını, bu yüzden sabırlı olunması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı

Tüm dünyayı pislik ağına düşürmüş! Eski cumhurbaşkanı da listede var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten Türk bayrağını indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...

Bayrağımızı indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...
Ayrılık! Galatasaray sözleşmesini feshediyor

Ayrılık! Galatasaray sözleşmesini feshediyor
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı
Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten Türk bayrağını indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...

Bayrağımızı indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...
Fenerbahçe'de ayrılık! En-Nesyri maç sonunda takımla vedalaştı

Ayrılık! Maç sonunda takım arkadaşlarıyla vedalaştı
New York'ta tartışmalı atama: Cezaevi sisteminin başına eski bir mahkum geçti

Cezaevlerinin başına getirdiği isme inanamayacaksınız! Tam 7 sene...