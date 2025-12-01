Haberler

New York Borsası Haftaya Düşüşle Başladı

Güncelleme:
New York borsası, haftanın ilk işlem gününde Dow Jones endeksinin yüzde 0,60, S&P 500'ün yüzde 0,59 ve Nasdaq'ın yüzde 0,82 düşmesiyle negatif bir başlangıç yaptı. Önemli makroekonomik veriler öncesinde piyasalar bu şekilde tepki verirken, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentileri de sürüyor.

New York borsası haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,60 azalarak 47.430,64 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,59 azalışla 6.808,46 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,82 kayıpla 23.175,07 puana geriledi.

ABD'de bu hafta açıklanacak önemli makroekonomik veriler öncesi pay piyasaları yeni haftaya negatif bir başlangıç yaptı.

Ülkede çarşamba günü yayımlanacak ADP'nin özel sektör istihdamı raporunun iş gücü piyasasına dair sinyaller vermesi beklenirken, cuma günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin enflasyon görünümüne yönelik önemli ipuçları sunması öngörülüyor.

Bugün açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin fikir vermesi bekleniyor.

Para politikası cephesinde ise ABD Merkez Bankasının gelecek hafta yapılacak bu yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi faiz indirim beklentileri güçlü kalmaya devam ediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün Stanford Üniversitesi'nde, geçmişte ABD'de çalışma, hazine ve dışişleri bakanı olarak görev yapan George P. Shultz'u anmaya yönelik bir etkinlikte konuşma yapması bekleniyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, dün Fed'in bir sonraki başkanı olacak isme karar verdiğini ve yakında açıklayacağını söyledi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçecek en olası aday olarak görülüyor.

Kurumsal tarafta da ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın yarı iletken tasarım yazılımı sağlayıcısı Synopsys'e 2 milyar dolarlık yatırım yaptığını açıklaması sonrası Synopsys'in hisseleri yüzde 4'ün üzerinde yükseldi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
500
