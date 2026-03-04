New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, Orta Doğu'da devam eden çatışmalara ilişkin haber akışı takip edilirken güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,49 artarak 48.740,33 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,45 artışla 6.847,61? puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,69 kazançla 22.671,30 puana tırmandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının beşinci gününde küresel ticarette aksamaların yaşanabileceği ve enflasyonist baskıların yeniden artabileceğine yönelik kaygılar sürerken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Açılışta endekslerdeki yukarı yönlü harekette, New York Times'ın "İran İstihbarat Bakanlığı yetkililerinin saldırıların başlamasından bir gün sonra çatışmayı sona erdirme şartlarını görüşmek üzere CIA ile dolaylı yollardan iletişime geçtiği" yönündeki haberi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticaret için önemli bir güzergah olan Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin devam edebilmesine yönelik attığı adımlar etkili oldu.

Trump, dün yaptığı açıklamada, Körfez'den geçen tüm deniz ticaretinin, özellikle de enerjinin, finansal güvenliği için çok makul bir bedelle siyasi risk sigortası ve teminat sağlanması talimatı verdiğini, gerekirse ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacağını duyurmuştu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de bugün CNBC televizyonuna verdiği röportajda Washington yönetiminin küresel ticaret ve enerji piyasalarını doğrudan etkileyecek yeni hamleler açıklayacağını söyledi.

Basra Körfezi'nde petrol sevkiyatının sürmesini amaçlayan bir dizi önlemin hayata geçirileceğini dile getiren Bessent, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin enerji koridorlarını tehdit etmesine izin vermeyeceklerini ve küresel petrol sevkiyatının kritik noktası olan Hürmüz Boğazı için Washington'ın hazırda beklediğini ifade etti.

Trump yönetiminin bu açıklamaları, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatma ve geçmeye çalışan gemilere saldırma tehdidinin ardından geldi.

Bu gelişmelerle hafta başından bu yana petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş hız kesti. Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 17.40 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 81,8 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 0,2 artarak 74,7 dolardan alıcı buldu.

Piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500'deki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi de art arda dört günlük yükselişinin ardından 23 seviyesine geriledi.

???????Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de cuma günü yayımlanacak tarım dışı istihdam raporu öncesi iş gücü piyasasına ilişkin açıklanan veriler ülkede özel sektör istihdamının şubatta beklentilerin üzerinde arttığını gösterdi.

ADP Araştırma Enstitüsünün açıkladığı verilere göre, ABD'de özel sektör istihdamı şubatta 63 bin kişi ile geçen yıl temmuz ayından bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Para politikası cephesinde ise Orta Doğu'da devam eden çatışmanın ABD Merkez Bankasının (Fed) politika kararları için görünümü daha da karmaşık hale getirebileceğinden endişe duyulurken, bankanın bugün yayımlanacak Bej Kitap raporu takip edilecek.