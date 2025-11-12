NEW New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,18 artarak 48.015,79 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,31 artışla 6.867,77 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,41 kazançla 23.563,84 puana çıktı.

ABD'de en uzun süreli hükümet kapanışının sona ereceğine dair iyimserlik sürerken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Senato'da bu hafta kabul edilen, hükümete ocak ayı sonuna kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçe tasarısı için gözler Temsilciler Meclisi'ne çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi'nin de tasarıya olumlu oy vereceğini düşündüğünü belirtti.

Kurumsal tarafta, dün yaşadığı değer kaybıyla piyasalar üzerinde baskı oluşturan çip şirketleri Nvidia ile AMD'nin hisseleri bugün toparlandı.

Nvidia'nın hisseleri, tedarikçilerinden biri olan Foxconn'un karının arttığını bildirmesi sonrasında yüzde 1 artış kaydetti.

AMD'nin hisseleri de üst yöneticisinin yapay zeka çiplerine olan taleple şirketin genel gelir artışının yükseleceğini söylemesinin ardından yüzde 8'e yakın değer kazandı.