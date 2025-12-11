Haberler

New York borsası Fed'in faiz kararı sonrasında yükselişle kapandı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından New York borsası gün sonunda yükselişle kapandı. Dow Jones endeksi %1,05 artış göstererek 48.057,75 puana ulaştı. Fed, politika faizini 25 baz puan indirerek piyasalarda olumlu bir hava oluşturdu.

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz kararının ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 1,05 artarak 48.057,75 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,67 artışla 6.886,68 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 kazançla 23.654,15 puana çıktı.

Fed, politika faizini 25 baz puan indirirken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,5-3,75 aralığına düşüren Fed, faiz oranında yapılacak ek düzenlemelerin kapsamını ve zamanlamasını değerlendirirken gelen verilerin, gelişen görünümün ve risk dengesinin dikkatle inceleneceğini bildirdi.

Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini ise gelecek yıl için yüzde 3,4'te sabit bıraktı. Bu tahmin 2026'da bir faiz indirimi öngörüldüğünün sinyalini verdi.

Banka enflasyon tahminlerini düşürürken, büyüme beklentilerini ise yukarı yönlü revize etti.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, politika faizinin "nötr" seviyeye ilişkin tahminlerin geniş aralığı içinde yer aldığını ve ekonominin nasıl gelişeceğini görmek açısından beklemek için iyi bir konumda olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump da Fed'in 25 baz puanlık faiz indiriminin "küçük" olduğunu, "en az 2 katına çıkarılabileceğini" belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 ile piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

ABD'de federal hükümetin bütçe açığı da kasımda, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53 azalışla 173 milyar dolara geriledi.

