Haberler

New York borsası enflasyon verilerinin ardından düşüşle açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NEW New York borsası, enflasyon verilerinin yayımlanması sonrasında haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

NEW New York borsası, enflasyon verilerinin yayımlanması sonrasında haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 azalarak 49.439,58 puana indi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 6.834,27 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 azalışla 22.561,45 puana geriledi.

ABD'de ocak ayı enflasyonu beklentilerin altında gelirken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,4 yükseldi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise ocakta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,5 arttı. Çekirdek enflasyon yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Çarşamba günü açıklanan verilere göre de ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 130 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e gerilemişti.

Analistler, bu hafta beklentilerden iyi gelen istihdam ve enflasyon raporlarının yatırımcılara bir miktar rahatlama sağladığını ancak yapay zeka teknolojilerine yönelik endişelerin piyasalara baskı yaptığını belirtti.

Kurumsal tarafta, dün piyasaların kapanışının ardından bilançosunu yayımlayan kripto para borsası Coinbase'in hisseleri, beklentilerin altında gelir bildirmesine rağmen yüzde 6'ya yakın yükseldi.

Market ürünleri teslimat platformu Instacart'ın hisseleri de şirketin güçlü gelir ve mevcut çeyrek için iyimser gelir beklentileri açıklamasının ardından yüzde 13 değer kazandı.

Sosyal medya platformu Pinterest'in hisseleri ise şirketin beklentilerin altında kar ve gelir bildirmesi sonrasında yüzde 22 düştü.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

"Akıl sağlığı yerinde değildi" iddiasına mahkeme son noktayı koydu
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
AK Partili vekil, Meclis'te çekirdek çitleyip Özgür Özel'i izledi

Görüntü TBMM'den! Başrolde AK Partili vekil var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler