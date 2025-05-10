New York Borsası Düşüşle Kapatırken, ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri Bekleniyor

New York borsası, ABD ile Çin arasında İsviçre'de yapılacak ticaret görüşmelerinden çıkacak sonuçlar beklenirken haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,29 azalarak 41.249,38 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 azalışla 5.659,91 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yatay seyirle 17.928,92 puan oldu.

ABD'nin diğer ülkelerle yürüttüğü ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunurken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde genel olarak negatif bir seyir izlendi.

Donald Trump yönetiminin karşılıklılık esasına dayalı tarifeleri duyurmasından bu yana ilk anlaşmayı bu hafta İngiltere ile yapmasının ardından gözler ülkenin Çin ile hafta sonu yapacağı görüşmeye çevrildi.

ABD Başkanı Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent ve heyetinin İsviçre'de Çinli yetkililerle yapacağı görüşme öncesi bu ülkeye uygulanan gümrük vergilerini yüzde 145'ten yüzde 80'e indirmeyi teklif etti.

Çin'e yönelik tarifeye ilişkin Truth Social hesabından paylaşımda bulunan Trump, "Çin'e yüzde 80 gümrük vergisi uygulanması uygun görünüyor. Scott Bessent'e kalmış." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de düzenlediği basın brifingde, ABD Başkanı Trump'ın, Çin'e yönelik gümrük vergilerini tek taraflı olarak indirmeyeceğini, Çin'in de taviz vermesi gerektiğini söyledi.

İsviçre'deki görüşme, Trump'ın Çin mallarına yüzde 145 gümrük vergisi uygulamasının ardından iki ülke arasında gerçekleştirilecek ilk resmi yüz yüze temas olacak. ABD heyetine Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer liderlik ederken, Çin tarafını Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng temsil edecek.

Analistler, ABD'nin müzakereci tavrının ticarette gerilimin azalabileceğine yönelik beklentileri artırdığını, ABD ile Çin arasında yapılacak görüşmelerden elde edilecek sonuçların önem taşıdığını belirtti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü politika faizini sabit tutmasının ardından Fed yetkililerinin açıklamaları da yatırımcılar tarafından takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams, enflasyon beklentilerini politika yapıcıların hedeflerine yakın tutmanın merkez bankacılığının temelini oluşturduğunu ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr ise tarife artışlarının ekonomiyi nasıl etkileyeceğini bilmek için henüz çok erken olduğunu, tarifelerin bu yılın sonuna doğru daha yüksek enflasyona ve ekonominin büyüme hızının düşmesine yol açmasını beklediğini belirtti.

Kurumsal tarafta da bilançolar değerlendirilirken, Pinterest'in hisseleri, şirketin beklentilerin üzerinde gelir bildirmesi ve kullanıcı sayısının artmasının ardından yüzde 4,8 değer kazandı.

Lyft'in hisseleri de şirketin hisse geri alım planını artırması ve beklentileri aşan brüt rezervasyon verileri sonrası yüzde 28,1 yükseldi.

Expedia'nın hisseleri ise şirketin finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 7,3 değer kaybetti.