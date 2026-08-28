Haberler

Fed Başkanı'nın Enflasyon Açıklamaları New York Borsası'nı Düşürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York borsası, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonda iyileşme olmadığını belirtmesi ve faiz artırımı sinyali vermesiyle haftanın son gününü düşüşle kapattı. Dow yatay kalırken, S&P 500 ve Nasdaq geriledi.

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un enflasyonda anlamlı bir iyileşme görülmediğine işaret etmesi sonrasında haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Dow Jones endeksi, yatay seyirle 53.559,99 puandan kapandı. S&P 500 endeksi yüzde 0,25 azalışla 7.711,76 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 kayıpla 26.402,42 puana geriledi.

Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda konuşan Fed Başkanı Warsh, enflasyonun hedeflenen seviyeye gerilememesi durumunda para politikasında ilave adımlara ihtiyaç duyulabileceğinin sinyalini verdi.

Warsh, finansal koşulları "kısıtlayıcı" olarak nitelendiremeyeceğini belirtti.

İş gücü piyasalarının genel olarak tam istihdamla uyumlu olduğuna inandığını ancak fiyat istikrarı hedefinde rakamların endişe verici olduğunu dile getiren Warsh, Fed'in mevcut temel odağının fiyatlar olması gerektiğini kaydetti.

Fed Başkanı Warsh, "Bu yaz kişisel tüketim harcamaları ve Tüketici Fiyat Endeksi verileri beklentilerden daha iyi gelmiş olsa da bunlar temel eğilimlerin anlamlı biçimde iyileştiğini bana göstermiyor. Temel enflasyonun açık bir şekilde ve yeterli hızla hedefimize doğru ilerlediğinden emin olmalıyız. Aksi halde yapacak işimiz var." diye konuştu.

Warsh'un enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığı vurgulamasıyla, para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında faiz artırımına gitme olasılığı yükseldi.

Ülkenin kısa vadeli tahvil faizindeki artış da dikkati çekerken ABD'nin 2 yıl vadeli hazine tahvili faizi 12 baz puan artarak yüzde 4,36'ya çıktı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de Warsh'un değerlendirmelerine genel olarak katıldığını ve enflasyonu temel sorun olarak gördüğünü belirtti.

Goolsbee, "Son birkaç aydır daha olumlu veriler alıyoruz ancak bu durum kesinlikle tehlikeyi tamamen atlattığımız anlamına gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Hamaney: Toplumsal uyuma zarar verecek her türlü eylemi yasaklıyorum

Hamaney'den savaşı yeniden başlatacak açıklama: Hepsini yasaklıyorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevindeki komedyen Deniz Göktaş için peş peşe farklı kararlar

Cezaevindeki ünlü komedyen için peş peşe farklı kararlar
Suriye'de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi'den hastane ziyareti

Teröristbaşıydı, şimdi hastane ziyareti yapıyor
Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın temeli 1 Eylül'de atılıyor

Bir büyükşehire daha metro geliyor! 16 istasyon bulunacak
Bu nasıl bir rezillik! Tesettürlü genç kızdan infial yaratan paylaşım

Bu nasıl bir utanmazlık! Videoyu izleyenler emniyeti etiketledi

AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül

İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Cengiz Ünder, Çorum FK'ya transfer oldu

F. Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! Yeni adresi de belli

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti