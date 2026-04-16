New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD ve İran arasındaki anlaşma iyimserliğinin etkisiyle yükselişle kapanırken, Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanış rekorları tazeledi. Yatırımcıların risk iştahı artarken, ABD’nin istihdam verileri de beklentileri aşarak olumlu bir hava yarattı.

NEW New York borsası, ABD ve İran'ın anlaşmaya varabileceğine yönelik iyimserliğin sürmesiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,24 artarak 48.578,72 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artışla 7.041,28 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 kazançla 24.102,70 puana ulaştı. İki endeks de kapanış rekorlarını tazeledi.

Orta Doğu'da uzlaşı umutları ve şirketlerin yayımladığı güçlü bilançolar, yatırımcıların risk iştahını artırırken pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Analistler, ABD ile İran arasındaki gerilimin müzakere masasında çözülebileceğine dair beklentilerin arttığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ile Lübnan'ın 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Las Vegas'a giderken Beyaz Saray çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, İranlı yetkililerle bu hafta sonu görüşmelere dönebileceklerini belirterek, "İran'la anlaşma yapmaya çok yakınız." dedi.

Trump, "Anlaşma olmazsa savaş devam eder." şeklinde Tahran'a yönelik "tehdit" mesajlarını sürdürürken İranlı yeni liderlerin öncekilerden farklı ve anlaşmaya daha yatkın olduklarını savundu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Nisan ile biten haftada 207 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD'de sanayi üretimi de martta aylık bazda yüzde 0,5 azalış kaydetti.

Kurumsal tarafta bugün bilançosunu yayımlayan PepsiCo'nun hisseleri, beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmesi sonrasında yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi

Komşuda 100 yıl sonra bir ilk! Seçimleri, Türk aday kazandı
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha

Gülistan Doku olayında 2. tutuklama! Bu sefer suçlama kasten öldürme
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...

Babanın ifadesindeki detay, korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı

Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı! Kızıyla ilgili iddiası korkunç
Eski Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay, okul saldırısı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

Saldırıyla ilgili skandal sözler! Eski belediye yöneticisine gözaltı
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha

Gülistan Doku olayında 2. tutuklama! Bu sefer suçlama kasten öldürme
Real Madrid soyunma odasında başkandan şok: Arda sen dışarı çık...

Soyunma odasında başkandan şok: Arda sen dışarı çık...
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış