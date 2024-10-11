Üye Girişi
Haberler

Nevşehir’de Kabak Çekirdeği Hasadı Başladı

Nevşehir’de Kabak Çekirdeği Hasadı Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de 2019 yılında coğrafi işaret alan kabak çekirdeği hasadına başlandı. Vali Ali Fidan, bu yıl 22-23 bin ton kabak çekirdeği hasadı beklediklerini açıkladı. Nevşehir, Türkiye genelinde kabak çekirdeği üretiminde birinci sırada yer alıyor.

2019 yılında coğrafi işaret alan ve Türkiye genelinde çerezlik kabak çekirdeği üretiminde 1. sırada olan Nevşehir'de kabak çekirdeği hasadı yapıldı.

Merkeze bağlı Kaymaklı beldesinde yapılan Kabak Çekirdeği hasadına katılan Nevşehir Valisi Ali Fidan; bu yıl 22-23 bin ton kabak çekirdeği hasadı beklediklerini söyledi. Nevşehir yüzölçümünün yüzde 65'ine tekabül eden 3,5 milyon dekar alanda tarımsal üretim yapıldığını söyleyen Vali Fidan; Nevşehir'de Çiftçi Kayıt Sitemine yaklaşık 20 bin kayıtlı çiftçi olduğunu açıkladı. Vali Fidan; "İlimizde üretilen tarımsal ürünlerin yüzde 53'ü tahıl ürünlerinden oluşmaktadır. Bugün hasadını yaptığımız kabak çekirdeği 2019 yılında, 'Nevşehir Kabak Çekirdeği' olarak coğrafi tescil almış en önemli ürünlerden birisi. Türkiye'de kabak çekirdeği üretiminin yüzde 37,5'ini Nevşehir olarak üretiyoruz. Türkiye üretimi 58 bin ton civarında. Nevşehir'de ise 22 - 23 bin ton kabak çekirdeği üretimi ile Türkiye'de birinci sıradayız. Bu yıl da buna yakın bir rekolte ile ilk sırada olacağımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Nevşehir kuru fasulye üretiminde de 1. sırada

Nevşehir'in kuru fasulye üretiminde de birinci sırada olduğunu söyleyen Vali Ali Fidan; "2023 yılı verilerine göre Türkiye'de üretilen kuru fasulyenin yüzde 17.4'ünü üretiyoruz. Bu yıl da yine 45 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Yine birinci sırada olacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Patates hasadının bölge genelinde devam ettiğini de sözlerine ekleyen Nevşehir Valisi Ali Fidan; "Patateste hasadın yaklaşık yüzde 40'ı tamamlandı. Bölgemizde yaklaşık 450 bin ton rekolte bekliyoruz. Patates üretiminde Türkiye' de 7. sıradayız. Bunun yanı sıra bölgemizde bulunan soğuk hava depolarında gerek bölgemizde üretilen, gerekse diğer bölgelerde üretilen patatesler depolanmakta. Bu yönüyle de Nevşehir önemli bir hizmet ifa etmekte" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Haberler Ali Fidan Türkiye Ekonomi Güncel Üretim Tarım

Bartın açıklarında 4.8'lik deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Bartın'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? İşte tahminler ve zamlı rakamlar

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
Uzmanlardan lahmacun uyarısı: 100 liranın altında satılıyorsa sakın almayın

Uzmanlardan uyarı: Lahmacun eğer bu fiyatın altındaysa sakın almayın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AMASRA'DA DEPREM! Amasra'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 11 Ekim Amasra'da nerede deprem oldu? Köfteci Yusuf Haberleri 11 Ekim! Köfteci Yusuf'un kaç şubesi var? Köfteci Yusuf kapatıldı mı? Güneş patlaması nedir, neden olur? Güneş patlaması nerelerde ve nasıl olur? Reynmen evleniyor mu? Reynmen (Yusuf Aktaş) nerede evleniyor? Abdullah Avcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Abdullah Avcı hangi takıma geçti? Süper Lig'de bu hafta maç yok mu, neden yok? Trendyol Süper Lig maçları ne zaman? RESİMLİ CUMA MESAJLARI 11 EKİM: En yeni Cuma mesajları neler? Kısa, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları hangisi? Hadisli ve en güzel Cuma mesajları! CUMA HUTBESİ 11 EKİM | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi oku! Nagihan Karadere kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Nagihan Karadere kaç yaşında, nereli? Nagihan Karadere biyografisi! ESRA EROL CANLI İZLE Esra Erol canlı izleme linki! Erol Erol saat kaçta, ne zaman? Esra Erol son bölümde ne oldu? Emeklilik sistemi değişiyor mu 2025? Emeklilik sistemi yeni reform paketinde neler var, ne zaman yürürlüğe girecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.