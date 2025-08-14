Nevşehir'de Jeotermal Kaynak İhaleleri Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de 11 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat sahası açık teklif usulü ile ihale edilecek. İhaleler 28 Ağustos'ta yapılacak.

Nevşehir'de 11 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat sahası açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecek.

Nevşehir İl Özel İdaresi İl Encümeni'nin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Merkez-Acıgöl, Kozaklı, Gülşehir ilçeleri, Yüksekli-Yeşilöz köyleri, Ürgüp, Kozaklı merkez ilçesi ve merkez ilçeye bağlı Çat Kasabası'nda bulunan toplam 11 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat sahası açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 517 bin 176 lira ile 5 milyon 851 bin 976 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 28 Ağustos 10.30-11.20 saatlerinde, Nevşehir İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacak.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar

Şap hastalığının vurduğu ilde vatandaşlara bu mesaj mı gitti?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma

Erdoğan'la ilgili çıkışı başını yaktı! Özel'e soruşturma başlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.