Nevşehir'de 800 Yıllık Tuz Madeni Yurt Dışına İhraç Ediliyor

Nevşehir'de 800 yıllık madenden çıkarılan kaya tuzu, yurt içi ve yurt dışından talep görüyor.

800 yıl önce Hacı Bektaş-ı Veli tarafından bulunduğu rivayet edilen ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin son döneminden beri faaliyette olan Tuzköy Mahallesi'ndeki tuz madeninde üretilen minerali yüksek kaya tuzu, yaklaşık bin metre uzunluğundaki tünelden yerin 110 metre altına inilerek çıkarılıyor. Günlük çıkarılan 500 ton tuz yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor. Maden Yüksek Mühendisi Tahsin Açıkgöz çıkarılan tuzların tamamen elektrik enerjisi kullanılarak çıkarıldığını söyledi. Açıkgöz yaptığı açıklamada; "Çıkarttığımız ürünler tamamen temizdir. Üretim aşamasında her hangi bir aşamada her hangi bir patlayıcı kimyasal kullanılmamaktadır. Ürettiğimiz tuzların büyük bir bölümü gıda olarak tüketilirken, geriye kalanları da sanayide kullanılmaktadır" dedi.

İşletme sahibi Suat Bilgin de açıklamasında, üretilen tuzları Hollanda ve Ukrayna başta olmak üzere bir çok ülkeye ihraç ettiğini söyledi. Bilgin; "Şu anda Romanya'dan da talep var. Daha önce göndermiştik. Tekrar istiyorlar. Bulgaristan'a gönderiyoruz. Devletimize katma değer ile birlikte 2 milyon TL nakit para girişi sağlıyoruz. Ürünlerimizi Türk lirası üzerinden satıyoruz. Yabancı firmalar da ürünleri Türk Lirası üzerinden alarak, ülkemizde paketliyor ve satışa hazır olarak ülkelerine götürüyor" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR