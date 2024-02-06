Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'nin soruşturması için sözlü savunma alındı

Rekabet Kurulunca, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'nin sözlü savunması alındı.

Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında, Kurumun merkez binasında yapıldı.

Küle, toplantıda, söz konusu şirketin, distribütörlerinin yeniden satış fiyatlarını belirlemek ve distribütörlerine yönelik bölge ve müşteri kısıtlaması getirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını hatırlattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi, bulguların ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde şirketin anılan gerekçeyle Kanun'u ihlal ettiğini ve bu nedenle teşebbüse idari para cezası uygulanması gerektiğini bildirdi.

Daha sonra şirket temsilcileri savunma yaptı.

Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ temsilcisi, şirketin birçok kategoride ürünlerinin olduğunu soruşturmanın ise ev dışı tüketim ürünleri kategorisini ilgilendirdiğini söyledi.

Teşebbüs temsilcisi, bu ürünlerin hastane, cezaevi ve otel gibi yerlere yiyecek içecek sağladığını, dolayısıyla doğrudan nihai tüketiciye satılmadığını ifade etti.

Temsilci, soruşturma raporunda, ürünler için şirketin pazar paylarına yer verildiğini ve bu payların perakendeye ilişkin olduğunu belirterek, delillerinin ev dışı ürünleriyle ilgili olduğunu ama değerlendirmenin perakende pazarındaki payları dikkate alınarak yapıldığına işaret etti.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.