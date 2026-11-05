Nestlé Türkiye, gıda sistemlerinin geleceğini COP31 gündemine taşıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre dünyanın lider gıda ve içecek şirketlerinden biri olan Nestlé, bu dönüşümde üstlendiği sorumluluk doğrultusunda küresel iklim taahhütlerini değer zincirinin tamamına yayılan uygulamalarla destekliyor. Türkiye’deki 120’nci yılında ise ‘Burası Yuvamız’ yaklaşımıyla, bu topraklara duyduğu bağlılığı gıdanın geleceğine yönelik uzun vadeli sorumluluğuyla birleştiriyor.

Nestlé, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı COP31’i, gıda sistemlerinin dönüşümünü hızlandırmak üzere farklı sektörlerin, kurumların ve paydaşların ortak çözümler geliştirebileceği stratejik bir diyalog alanı olarak görüyor. Bu doğrultuda şirket, 9 Kasım’da COP31 Mavi Bölge’deki Birleşmiş Milletler Pavilyonu’nda gerçekleştirilecek Scope 3 (değer zinciri kaynaklı dolaylı emisyonlar) temalı panelde onarıcı tarım deneyimlerini paylaşacak. Aynı akşam YASED COP31 Global Forum Akşam Yemeği’ne ev sahipliği yaparak uluslararası yatırımcı şirketlerin liderlerini ve üst düzey paydaşları bir araya getirecek.

‘GIDANIN GELECEĞİ İÇİN ORTAK SORUMLULUKLA HAREKET ETMELİYİZ’

Gıdanın geleceği için iş birliğinin belirleyici rolüne dikkat çeken Nestlé Türkiye CEO’su Bernie Stefan, “İklim değişikliği gıdanın geleceğini doğrudan etkiliyor; gıda sistemleri ise aynı zamanda çözümün vazgeçilmez bir parçası. Gıda sistemlerinin dönüşümü ancak çiftçilerden iş dünyasına, kamudan sivil topluma uzanan bir iş birliğiyle mümkün. 120 yıldır yuvamız olan Türkiye’de, bu toprakların geleceğine karşı derin bir sorumluluk hissediyoruz. ‘Burası Yuvamız’ derken yalnızca köklü geçmişimize değil, gelecek nesillere karşı taşıdığımız sorumluluğa da işaret ediyoruz. Nestlé Türkiye olarak daha dayanıklı ve sürdürülebilir gıda sistemleri inşa etmek için küresel uzmanlığımızı, yerel deneyimimizi ve iş birliklerimizi bir araya getiriyoruz” dedi.

KÜRESEL TAAHHÜTLER, TÜRKİYE’DE SOMUT AKSİYONLARA DÖNÜŞÜYOR

Nestlé’nin 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 50 azaltma ve 2050 yılında net sıfıra ulaşma hedefleri, şirketin küresel iklim yol haritasının temelini oluşturuyor. Temel ham maddelerinin yüzde 27,6’sını 2025 itibarıyla onarıcı tarım uygulayan çiftçilerden tedarik eden Nestlé, bu oranı 2030 yılına kadar yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor.

Nestlé Türkiye bu taahhütleri yerel ölçekte iki alanda hayata geçiriyor: Onarıcı Tarım ile üretimin dayanıklılığını güçlendirmek, Genç İşi Tarım ile geleceğin üreticilerini ve girişimcilerini desteklemek. Onarıcı Tarım Projesi kapsamında buğday ve mısır üretimiyle başlayan çalışmaların farklı tarımsal ham madde üretimlerine de genişletilmesi hedefleniyor. Bugün 100’den fazla çiftçiyle yürütülen uygulamalarla toprak sağlığı, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunması desteklenirken, 2030 yılına kadar 400 çiftçiye ve 2.000 hektara ulaşılması amaçlanıyor.

Şirketin 120’nci yılında hayata geçirdiği Genç İşi Tarım programı ise gıda sistemlerinin geleceğine gençlerin yenilikçi fikirlerini, teknolojiyi ve girişimciliği dahil etmeyi hedefliyor. Üniversiteleri, sektör uzmanlarını ve girişimcilik ekosistemini gençlerle bir araya getirerek farkındalıktan somut girişimlere uzanan bütüncül bir gelişim modeli sunuyor. Bugüne kadar 2.000’den fazla gence ulaşan program kapsamında 60 saati aşan dijital öğrenme içeriği hazırlandı. Program kapsamında düzenlenen Fikir Maratonu ile 12 erken aşama girişim ekosisteme dahil edildi ve sekiz erken aşama girişim, kuluçka programına seçilerek sürdürülebilir iş modelleri geliştirmeleri için mentorluk ve uzman desteği aldı. En başarılı üç girişime toplam 1,5 milyon TL tohum yatırım desteği sağlanması planlanıyor. Beş yılda 20 binden fazla gence ulaşmayı hedefleyen Nestlé Türkiye, Genç İşi Tarım ile tarımı gençler için teknoloji, sürdürülebilirlik ve girişimcilikle şekillenen bir gelecek fırsatına dönüştürmeyi amaçlıyor.

‘SAHADA BAŞLATTIĞIMIZ DÖNÜŞÜMÜ KÜRESEL DİYALOĞA TAŞIYORUZ’

Şirketin küresel sürdürülebilirlik yaklaşımını Türkiye’de somut uygulamalarla hayata geçirdiğini vurgulayan Nestlé Türkiye Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Başak Ünal ise “Gıdanın geleceğini; toprağı, suyu ve insan kaynağını birlikte güçlendiren bütüncül bir ekosistem olarak ele alıyoruz. Bu dönüşümün tek başına mümkün olmadığına ancak birlikte hareket ederek yapılabileceğine inanıyoruz. Çiftçilerimiz, gençler, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve topluluklarla yürüttüğümüz çalışmalarla gıda sistemlerinde sürdürülebilir dönüşümü destekliyoruz. Onarıcı Tarım ile çiftçilerimizle birlikte yerel ve uygulanabilir çözümler geliştirirken; Genç İşi Tarım ile gençleri bilgi, teknoloji, inovasyon ve saha deneyimiyle buluşturuyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelede hedefler kadar somut uygulamaların paylaşılmasını da önemsiyoruz. COP31’de deneyimlerimizi paylaşarak, gıda sistemlerinin dönüşümüne yönelik diyaloğa katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı