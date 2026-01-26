Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar 'Yok artık' diyor

Altın ve gümüş fiyatları yeni haftaya rekorlarla başladı. Küresel piyasalarda ons altın, haftanın ilk işlemlerinde 5.085 doları test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen haftayı 4.987 dolardan kapatan ons altın, böylece tarihinde ilk kez 5.000 dolar eşiğini de aşmış oldu.

GRAM VE ÇEYREK ALTINDA DA ZİRVE

Ons altındaki yükseliş, iç piyasada gram altın fiyatlarını da yukarı taşıdı. 26 Ocak 2026 itibarıyla (TSİ 06.00'ya kadar gerçekleşen işlemlerle) gram altın 7.105 TL'yi görerek rekor kırdı. Kapalıçarşı'daki kuyumcularda sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 7.225 TL, bir dönem düğünlerin vazgeçilmezi olan çeyrek altın ise 11.850 liradan satılıyor.

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ HIZLANDI

Geçen hafta 100 dolar seviyesini ilk kez aşan ons gümüş de yeni haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. İlk işlemlerde yüzde 5'in üzerinde prim yapan gümüş, 109,50 dolar seviyesine yöneldi. Gümüş, cuma günü işlemlerini yüzde 7,48'lik artışla 103,38 dolardan tamamlamıştı.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ ÖNE ÇIKIYOR

Uzmanlar, kıymetli metallerdeki yükselişin arkasında jeopolitik risklerin ve küresel belirsizliklerin etkili olduğunu belirtiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada ile Çin arasında yapılabilecek "daha düşük vergili ticaret" anlaşmasına sert tepki göstermesi ve böyle bir anlaşma durumunda Kanada'nın ABD'ye ihracatına yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulanacağını açıklaması, piyasalarda "ticaret savaşları" endişesini yeniden artırdı.

ABD'DE YENİDEN 'KAPANMA' ENDİŞESİ

ABD'nin Minneapolis kentinde bir göçmenlik operasyonu sırasında 37 yaşındaki hemşire Alex Pretti'nin öldürülmesi, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) uygulamalarını yeniden tartışmaya açtı. Demokrat senatörlerin, ICE'nin yetkilerinin sınırlandırılması ve olayla ilgili kapsamlı soruşturma talebiyle İç Güvenlik Bakanlığı bütçesine onay vermemesi, ABD hükümetinin bazı bölümlerinin yeniden kapanma riskini gündeme taşıdı. Bu gelişmelerin de piyasalarda güvenli liman talebini desteklediği ifade ediliyor.