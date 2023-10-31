Nazilli Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt, Dünya Tasarruf Günü'nde farkındalık yaratmak için ziyaretler gerçekleştirdi

Nazilli Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü sebebiyle bir dizi ziyaret gerçekleştirerek tasarruf konusunda farkındalık oluşturdu. Beyazıt, öğrencilerle bir araya gelerek tasarrufun önemini anlattı ve geri dönüşüm kutularının sayısını artırdı.

Nazilli Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt ; 31 Ekim Dünya Tasarruf günü sebebiyle bir dizi ziyaretler gerçekleştirerek tasarruf konusunda farkındalığa dikkat çekti.

Nazilli Belediyesi kuruluşu olan NAZGEM ( Nazilli Belediyesi Gençlik Eğitim Danışma ve Sosyal etkinlik Merkezi)'de öğrencilerle bir araya geldi. İlk olarak üniversite hazırlığı sınıfındaki öğrencileri ziyaret eden Beyazıt bir süre öğrencilerle sohbet etti. Sohbet esnasında sıkça kaynaklarımızın önemine değinerek, tasarrufun ilk olarak kişinin kendisinden başladığını, aile, toplum, kurumlar ve tüm dünyayı kapsadığını anlattı.

Başkan Vekili Beyazıt "Çocukluk döneminden itibaren kazanılan her türlü bilgi, eğitim geleceğimizi etkilemektedir. Bu bilgiler arasında çevre ve doğa bilinci ile sorumluluk ve genel tasarruf bilinci en önemli konular arasındadır. Suyun kullanımına dikkat etmek, enerji kullanımına dikkat etmek, doğayı ve çevreyi korumak olmazsa olmazlarımız arasındadır. Bunların yanında bireysel girişimlerle bireysel tasarruf yöntemlerini öğrenmek, okul hayatından tutunda ileride görev aldığı iş yerinde, kendi işletmesinde veya kurmuş olduğu kendi aile düzeninde büyük ölçüde etken olacaktır. Tasarruf yalnızca ekonomiden ibaret olmayıp bazı küçük alışkanlıklarımızın değiştirilerek geri dönüşüme katkıda bulunmak bile büyük tasarruftur ve bu alışkanlıkların kazandırılmasına özen göstermeliyiz " dedi.

Öğrenciler özellikle toplumun kağıt atık konusunda çok israfta bulunduğunu ve gereksiz şekilde kağıt attıklarını belirttiler. Öğrencilerin farkındalık oluşturması adına talepte bulunmaları üzere Nazgem'de mevcutta bulunan bulunan geri dönüşüm kutularına yenileri eklenerek sayıları artırıldı.

Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt Nazgem ziyaretlerinde ilkokul sınıfı öğrencileri ile sohbet ardından farkındalık için kumbara hediye etti. Kumbaraları gören öğrenciler bu sürpriz hediye için çok mutlu olduklarını dile getirdiler ve resim çekilmek için birbiriyle yarıştılar.

Başkan Vekili Beyazıt " çevre ve doğa bilinci ile birlikte ekonomik tasarruf bilinci de büyük önem arz etmektedir. Çünkü çocukluk çağlarda verdiğimiz eğitici ve öğretici bilgiler ile yaşam koşulları çocuklarımızın geleceğini inşa edecektir. Kullan-at yerine tamir edilebileceği, bakımı yapılıp özelliğini muhafaza edebileceği vs gibi konular çocuklarımızın hayatına işlenmelidir" dedi.

Dünya tasarruf günü sebebiyle İsabeyli Barajı alanını yerinde inceleyen Başkan Vekili Beyazıt " Barajın doluluk oranı, suyun kullanım sahası hakkında yetkililerden bilgi aldı. Geçtiğimiz yıl Nazilli Belediyesi tarafından tamamlanan yapım çalışmalarıyla, taşkınların önlenmesi, fazla ve set üstünden tahliye olan suyun tarımsal faaliyetlere işlevsel olarak kazandırılması için Akçay sulama suyunu bağlandığını bildirdiler. - AYDIN