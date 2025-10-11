Nazan ve Fatih Eke'ye Güvenilir Ürün Zirvesi'nden çifte ödül

Gıda sektörünün en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Güvenilir Ürün Zirvesi, bu yıl dördüncü kez Florya'da gerçekleştirildi. Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen etkinlik, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TBMM Tarım Komisyonu gibi önemli kurumların desteğiyle gerçekleştirildi. Zirveye, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar da katıldı.

İHRACATIN KAHRAMANI NİGELLA OLDU

Zirvede, her şeye rağmen pazarlarını korumayı başararak Türkiye'nin üretim gücünü uluslararası arenaya taşıyan kuruluşlara "İhracatın Kahramanı" ödülleri takdim edildi. Bu yılın ödül sahiplerinden biri, gıda sektöründe yenilikçi çalışmalarıyla öne çıkan Nigella Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Eke oldu.

Nigella, ayrıca "Güvenilir Ürün Ödülü"ne de layık görüldü. Ayrıca Nigella markasının geliştirdiği çörek otu yağı kapsülü, doğal içerikli üretim anlayışı ve kalite standartlarıyla "Güvenilir Ürün Ödülü" almaya hak kazandı.

VİZYONER İŞ İNSANI NAZAN EKE'YE ÇİFTE ÖDÜL

Zirvenin dikkat çeken isimlerinden biri de Alyalina Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Eke oldu. "Yerelden Globale" panelinde konuşmacı olarak yer alan Eke, kadın girişimciliği ve istihdam yaratan projeleriyle takdir topladı. "Vizyoner Kadın" ve "İstihdam Yaratan Lider" olarak anılan Eke, Feed The Future Ödül Töreni kapsamında iki farklı kategoride ödül kazandı.

Doğadan ilham alınarak geliştirilen Ölmez Çiçek Anti-Aging Seti ve Alyalina Selecteur Makyaj Bazı & BB Krem, "Güvenilir Ürün Ödülü"ne layık görüldü. Bu ürünler, cilt bakımında bitkisel bazlı formülleriyle dikkat çekti.

YERLİ MARKALARA ULUSLARARASI TAKDİR

Hem Nigella hem de Alyalina, Türk üretim gücünün global pazarda yükselen değerleri olarak öne çıktı. Nigella'nın çörek otu yağı kapsülü ve Alyalina'nın bitkisel bazlı kozmetik ürünleri, yerli markaların uluslararası kalite standartlarında üretim yaptığını bir kez daha kanıtladı.

Zirve sonunda konuşan Fatih ve Nazan Eke çifti, Türkiye'nin değerleriyle gurur duyduklarını belirterek, "Üreterek büyüyen, güvenle ihracat yapan bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.