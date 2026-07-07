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NATO ANKARA ZİRVESİ - SSB Başkanı Görgün, NATO Zirvesi kapsamındaki savunma sanayisi resepsiyonunda konuştu Açıklaması

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NATO tarihinde Ankara Zirvesi'ne özel bir bölüm ayrılacağını belirterek, Savunma Sanayii Forumu'nun NATO için yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi. TUSAŞ'ta düzenlenen resepsiyonda Türk savunma sanayisinin son teknoloji ürünleri sergilendi, milli hava platformları uçuş gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, gelecekte NATO tarihi yazıldığında Ankara Zirvesi'ne özel bir bölüm ayrılacağını belirterek, "Savunma Sanayii Forumu, NATO için yeni bir dönemin başlangıcını simgeleyecek." dedi.

NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 2026 Resepsiyonu, Görgün'ün ev sahipliğinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ( Tusaş ) Kahramankazan yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Görgün, burada yaptığı konuşmada, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nun NATO tarihindeki en büyük etkinliklerden biri olduğunu ifade etti.

Dünyanın büyük bir dönüşümden geçtiğine değinen Görgün, "NATO'nun buna kayıtsız kalması düşünülemez. Tüm müttefikler bu gelişmelerin uzun süredir farkındalar. Vilnius, Washington ve Hague zirvelerinde adım adım büyüyen bu girişim, bugün zirve noktasına ulaştı. Gelecekte NATO tarihi yazıldığında Ankara Zirvesi'ne özel bir bölüm ayrılacak, Savunma Sanayii Forumu NATO için yeni bir dönemin başlangıcını simgeleyecek." diye konuştu.

Türk savunma sanayisinin son teknoloji ürünleri sergilendi

Görgün, TUSAŞ'ın uçak yapılarından modernizasyona, taarruz helikopterlerinden jet eğitim uçaklarına ve uyduya kadar geniş bir alanda 50 yılı aşkın süredir Türkiye'ye ve müttefiklere hizmet verdiğini dile getirdi.

Baykar Teknoloji'nin, transatlantik güvenliği için Ukrayna'da kritik bir rol oynayan, küresel çapta oyun değiştirici bir insansız hava aracı (İHA) şirketi olduğunu belirten Görgün, KIZILELMA'nın forumda sergilendiğini ve ürünün büyük beğeni topladığını aktardı.

Görgün, burada sadece uçakları değil, Türk savunma sanayisinin son teknoloji sistemlerinin de sergilendiği bilgisini vererek, müttefikler arasında farklı savunma sanayisi işbirliklerine olanak tanıyan, güvenli ve dayanıklı bir tedarik zinciri kurmanın da önemini vurguladı.

Milli hava platformları uçuş gerçekleştirdi

Türk savunma sanayisinin kara, deniz ve hava unsurlarının sergilendiği resepsiyonda, NATO Zirvesi kapsamında sektörün önde gelen temsilcileri bir araya geldi.

Resepsiyon kapsamında Türk savunma sanayisinin hava unsurlarından yeni nesil jet eğitim uçağı HÜRJET, yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-II, ANKA III insansız savaş uçağı, GÖKBEY ile ATAK helikopterleri, Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB3, ANKA ve AKSUNGUR İHA'lar uçuş gerçekleştirdi. Ayrıca ANKA III ile HÜRJET ve HÜRKUŞ kol uçuşu yaptı.

Kaynak: AA / Mert Davut
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