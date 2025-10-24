Narman'da Gençler Arıcılık Eğitimi Aldı

Erzurum'un Narman ilçesinde gençler deneyimli arıcılardan uygulamalı eğitim alarak sertifikalarını almaya hak kazandı.

Narman Gençlik Merkezi öğrencileri, "Organik Bal ve Arıcılık" kursunu başarıyla tamamladı. Kursun son gününde öğrenciler, Narman'ın Kuruçalı Mahallesi'nde 50 yıllık arıcılık deneyimine sahip Gülümser ve Emrimeyya Aksoy çiftinden uygulamalı eğitim alarak sertifikalarını almaya hak kazandı.

Gençlik Merkezi'nce düzenlenen kursta gençler, arıcılığın temel aşamalarından organik bal üretimine kadar birçok konuda hem teorik hem de pratik bilgi edindi. Programın finalinde öğrenciler, arı kovanlarının başına geçerek deneyimli arıcıların rehberliğinde uygulamalı eğitim gerçekleştirdi. Narman Gençlik Merkezi Müdürü Fetullah Söğüt, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik bu tür faaliyetlerin önemine dikkat çekerek, "Narman Yurt Müdürlüğümüzde kalan kız öğrencilerimizle organik tarım kursunun son gününde arıların dünyasını yakından tanıma fırsatı bulduk. Öğrencilerimize hem geleceğe hem de ülkemizin üretim potansiyeline dair önemli eğitimler vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Arıcı Zafer Aksoy ise "Narman Kuruçalı Mahallesi'nde organik bal üretiyoruz. İlkbahardan bu yana yurt öğrencileriyle birlikte yürüttüğümüz çalışmaların bugün sonuna geldik. Kursiyerlerimize belgelerini takdim edeceğiz" dedi.

Yaklaşık yarım asırdır arıcılıkla uğraşan Gülümser Aksoy da öğrencilerin ilgisinden memnun olduklarını belirterek, "Bugün üniversite öğrencilerimiz misafirimiz oldular. Arılarla ilgili sorular sordular, biz de bildiklerimizi paylaşmaya çalıştık. İnşallah onlar da gelecekte iyi birer arıcı olurlar" dedi.

Eşi Emrimeyya Aksoy ise "50 yıldır arıcılıkla uğraşıyoruz. Bugün gençlerle bir aradaydık, tecrübelerimizi aktardık. Bu tür ziyaretlerin gençlere ilham olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Eğitime katılan öğrenciler ise, kursun oldukça faydalı geçtiğini belirterek Aksoy ailesine misafirperverlikleri için teşekkür etti. Program sonunda öğrencilere polen, arı ekmeği (perga), beyaz bal ve süzme bal ikram edildi. Etkinlik, öğrencilerin halay çekerek eğlenceli bir şekilde tamamladıkları sertifika töreniyle sona erdi. - ERZURUM