Narlıdere Belediyesi İşçilerine Zam Yapıldı

Narlıdere Belediyesi, SODEMSEN ve Belediye-İş Sendikası arasında yapılan görüşmeler sonucunda NARBEL işçileri için ek protokol imzaladı. Yapılan zam ile birlikte en düşük işçi maaşı 15 bin 580 TL'ye yükseldi.

Narlıdere Belediyesi, SODEMSEN ve Belediye-İş Sendikası arasında yapılan görüşmeler kapsamında NARBEL işçileri için ek protokol imzalandı. Yevmiye ücretlerine yapılan zam ile birlikte en düşük işçi maaşı 15 bin 580 TL'ye yükseldi. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "İşçilerimizi enflasyona karşı ezdirmemek için imkanlar dahilinde elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Narlıdere Belediyesi, SODEMSEN ve Belediye İş Sendikası arasında yapılan görüşmelerin ardından belediye şirketi NARBEL'de çalışan yaklaşık 350 işçiyi ilgilendiren ek protokol için imzalar atıldı. Protokol ile birlikte Narlıdere Belediyesi'nde evli bir çalışanın en düşük maaşı 15 bin 558 liraya yükseldi. Bu rakam, yan haklara (yemek, yakacak vb.) yapılan zamlar ve ikramiyelerle birlikte ortalama 18 bin TL'ye kadar çıkacak. Protokol kapsamında yevmiyelere yüzde 23, yemek ücretlerine yüzde 34'lük zam yapılırken diğer yan haklarda da yüzde 10'luk artış oldu.

Başkan Engin, yaptıkları ek protokol ile en düşük günlük yevmiye ücretini 480 TL'ye yükselttiklerini belirterek, şunları söyledi:

"ALIN TERİNİN YANINDAYIZ"

"İşçilerimizi enflasyona karşı ezdirmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Belediyelerin gelirlerinin artmadığı ancak giderlerine her geçen gün yeni kalemlerin eklendiği bir dönemden geçerken şartlarımızı zorladık, NARBEL işçilerimizin ücretlerinde iyileştirmeye gittik. Her zaman emeğin ve alın terinin yanında olan bir Başkan olarak şunu ifade etmek isterim ki çalışma arkadaşlarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya azami gayret gösteriyoruz. İşçilerimize hayırlı uğurlu olsun, bolluk ve bereket getirsin."