Mut Beyazı İncir Yurt Dışına İhraç Ediliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde hasadı yapılan 'Mut beyazı incir' yurt dışına 20 TL'den ihraç edilmeye başlandı. İncirlerin iç piyasada kilosu 150 TL'den satılmakta ve üretim için coğrafi işaret çalışmaları devam ediyor.

MERSİN'in Mut ilçesinde hasadına başlanan 'Mut beyazı incir', tanesi 20 TL'ye başta Almanya ve Dubai olmak üzere yurt dışına ihraç ediliyor.

İlçede 4 bin 500 dekar alanda bir süre önce hasadına başlanan 'Mut beyazı' incirlerin fiyatı, üreticiyi güldürdü. İç piyasada kilosu 150 TL'ye satılan ürünler, Almanya ve Dubai başta olmak üzere dış piyasaya tanesi 20 TL'den gönderilmeye başlandı.

İhracatçı Aytu Acar üretimin talebi karşılayamadığını belirterek, "Üretim daha tam olarak oturmadı. İstediğimiz miktarda günlük ürün henüz elimize ulaşmıyor. Ürünleri soğuk hava depolarımızda özenle paketleyip, ihracata hazır hale getirdikten sonra gönderiyoruz. Çiftçilerimiz üretimi artırmalı. Kaliteli ürün her zaman daha iyi fiyata alıcı bulur" dedi.

Üretici Erkan Mete ise ürettikleri incirlerin aromasıyla dikkat çektiğini kaydederek, fiyatlardan memnun olduklarını söyledi. Mete, ilçe genelinde bu sezon 8 bin ton rekolte beklendiğini kaydetti.

COĞRAFİ İŞARET ÇALIŞMASI

Öte yandan, Mut Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ilçede üretilen incirlere Mut beyazı adıyla coğrafi işaret alınması için başlatılan çalışma ise sürüyor.

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT, (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Kamu işçisinin zam oranı belli oldu! İşte anlaşılan şartlar

Kamu işçisinin zam oranı belli oldu! İşte anlaşılan şartlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Portekiz'de aşırı sıcaklar nedeniyle 264 kişi hayatını kaybetti

Avrupa ülkesinde kabus! 1 haftada 300'e yakın kişi öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.