Musullu, Zuchex Fuarı'nda yeni koleksiyonlarını sergiledi

Musullu, ev ve mutfak gereçleri endüstrisini bir araya getiren Zuchex Fuarı'nda en yeni ürünlerini sergiledi. Musullu Küçük Ev Aletleri, uluslararası ticarette söz sahibi olabilmek ve ihracat çalışmalarını artırmak için fuarlara katılımın önemini vurguladı.

1997 yılında kurulan ve her kesimden kullanıcının ihtiyaçlarına cevap veren Musullu, "Yüksek Kaliteli ve Özgün tasarımlı" ürünlerini Zuchex Fuar'ında beğeniye sundu.

Musullu, 14 - 17 Eylül tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, ev ve mutfak gereçleri endüstrisini tek bir çatı altında toplayan, sektöründe dünyanın en büyük uluslararası organizasyonu olan Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'nda en yeni koleksiyonlarıyla dikkat çekti. Sektörde profesyonelleri buluşturan, 33. Uluslararası Zuchex, Züccaciye Ev Eşyaları ve Elektrikli Ev Gereçleri Fuarı, 14 - 17 Eylül tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kurulduğu günden bu yana hedeflerini her zaman bir üst seviyeye taşıyan ve her geçen gün daima daha iyisi ilkesiyle müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarına devam eden Musullu Küçük Ev Aletleri yeni koleksiyonlarını bu fuarda beğeniye sundu.

Musullu ilgi odağı oldu

Sektörel fuarlara katılımın önemini vurgulayan Musullu Küçük Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Adil Bulur, "Alan da, Satan da Mutlu' sloganıyla çıktığımız bu yolda, katma değerli ihracat yapmak ve başarılarımızı her geçen yıl katlayarak devam ettirmek en büyük hedeflerimizden biridir. Bu hedef doğrultusunda, ülke ekonomimize katkıda bulunmak ve uluslararası ticarette söz sahibi olabilmek için daima yenilikleri takip etmek, yeni iş ortaklıkları kurabilmek için çalışıyoruz. Türkiye'nin, kendi sektöründe yerli ve milli markası olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, bu yıl da Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'nda yer aldık. Fuarda ilgiyle karşılaşmak bizleri daha çok motive ediyor. Kaliteli üretimin yanı sıra ürettiğimiz ürünleri yurt dışından satın alma profesyonelleriyle buluşturabilmek de önem taşıyor. Bu sebeple uluslararası fuarları, yeni ticari iş birlikleri gerçekleştirmek ve ihracat çalışmalarımız adına önemsiyoruz" dedi. - GAZİANTEP