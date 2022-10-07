Mustafa Elitaş: KYK borç faizleri ve pandemi döneminde alınan cezalar siliniyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ekonomiye yönelik olarak pek çok konuyu içinde barındıran torba yasa hakkında kritik bilgiler verdi. KYK borç faizlerinin silineceğini söyleyen Elitaş, "Yurt dışından çıkış yaptığı takdirde Türkiye'de aracı niye kullanmıyorsunuz diye cezalar vardı. O cezalarda af yoluna gidiyoruz." dedi. Elitaş, engelli aylıkları ve tıp öğrencilerine verilen yardımlar hakkında da konuştu.

Meclisin açılması ile beraber içinde KYK borç faizlerinin silinmesi, engelli aylıkları ve elektrik doğal gaz desteğine vergi muafiyeti gibi halkın büyük bir çoğunluğunu ilgilendiren önemli konuların olduğu torba yasa gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tüm bu konularla alakalı önemli bilgiler verdi.

Mustafa Elitaş'ın açıklamalarından önemli başlıkları şu şekilde:

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ YARDIMLARINA VERGİ İNDİRİMİ

Hem işverenler hem çalışanlar rahatlığa ulaşmış olacaklar. Kanunun yürürlülük tarihinden itibaren 1 Temmuz 2023 tarihine kadar işverenler çalıştıkları kişilere elektrik/doğalgaz yardımı yaparsalar vergi indirimi alacaklar. İşverenler 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 1000 liraya kadar yaptıkları yardımlarla gelir vergisi ve sigorta priminden muaf olacaklar.

Elitaş, İş yerlerinde verilen yemeklerin doğrudan gider olarak yazabildiğine değinerek "Nakdi olarak verdikleri taktirde bu vergi ve sigorta primine tabi idi. Bu süreçte isteyen 51 liralık kısmı para olarak verdikleri taktirde bunun da vergi ve sigorta priminin tabi olmasıyla ilgili bir düzenleme getiriyoruz. Burada işveren ve çalışanlar rahatlığa ulaşmış olacaklar" dedi.

KYK BORÇ FAİZLERİ SİLİNECEK

Sizlerin çok üzerinde durduğu, çok önemli bir düzenleme söz konusu. Öğrenim kredisinden yaklaşık 1 milyon 292 bin kişi almış. 26 bin kişi de katkı kredisi almış. KYK borçlarının faizlerini siliyoruz.

2018 yılındaki öğrenci aylık 500 TL kredi aldı, bir sonraki yıl TÜFE ile güncelleştirilerek yeni yılın borcu hasıl oluyordu. 4 yıl boyunca bu sürekli yükseliyordu. Bu toplam 27.6 milyar liralık rakama ulaşmış.

Bütün faizlerini siliyoruz, anapara haline döndürüyoruz. Artık öğrenci kredileri hiçbir artışa tabi olmayacak. Öğrenci 1 yıl daha ilave isteyebilir, 4 yıl olanlarda 4+2 yıllık sürede herhangi bir faiz artışı olmayacak.

Öğrenci askere giderse askerlik süresinde de yine faiz işlemeyecek. Öğrenci 1 yıl daha ilave aldıktan sonra 3 kere üst üste daha erteleme imkanı olacak. Öğrenci kardeşlerimizin aldıkları kredi katkısını rahat bir şekilde ödeyebilmek için yapılmış, önemli bir düzenleme.

PANDEMİ DÖNEMİNDE YASAKLARI İHLAL EDENLERE KESİLEN CEZALAR İPTAL EDİLECEK

2 bin liraya kadar icra takibi olan her türlü alacak biliyorsunuz bu icra takibinin şüpheli hale getirilmesi vergiden istisna haline getirilmesi için çok büyük bir süreç vardı. Süreci kısaltıyoruz. Her kim icra takibinde dosya toplamı varsa bu alacaktan vazgeçtiği takdirde bütün takipler dosyadan ortadan kalkmış oluyor. Telekom şirketleri, GSM şirketleri, doğal gaz şirketleri, elektrik şirketleri, belediyelere olan su borçları, vatandaşın birbirleri ile olan alacak ilişkilerinde 2 bin liraya kadar olan alacaktan vazgeçtiklerinde defter kayıt belgelerinden düşerek sonlandırmış oluyorlar.

Yaklaşık 9 milyon dosya 5 milyon kişiyi ilgilendiren bir durum. Bunun toplam bedeli de hemen hemen 20 milyar liralık bir rakamı oluşturuyor. Maske ile ilgili toplam 2.7 milyar liralık maske ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlarımız yazılmış ceza vardı. 2.7 milyar liralık rakamdan da vazgeçilmiş oluyor.

TIP ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN DESTEK TÜM ÜNİVERSİTELERİ KAPSAYACAK

Yine yaptığımız önemli bir düzenleme de tıp fakültesi ve diş hekimliği okuyan son sınıf öğrencilerine asgari ücret kadar bir ücret veriliyor. Bu devlet üniversitelerini değil tüm üniversiteleri kapsayacak şekilde. 5500 liralık ücret ödemesi yapılmış oluyor.

ENGELLİ VATANAŞLARIMIZ İÇİN YENİ DÜZENLEMELER YAPILACAK

Engelli aylığı alabilmenin bazı şartları var. Yaşlı aylığı alabilmeleri için bazı şartlar var. Örneğin yüzde 40 ve üzerinde engelli olan vatandaş aylığı hak ediyor ama belirli periyotlarla bu engel sağlık kurulu tarafından teyit edilmesi gerekiyor. 3 yıl aylık aldı 3. yıl sonunda gitti engel oranı yüzde 40'ın altına düştü. Engelli kardeşimize ödenen aylıklar geri isteniyor ve faizi ile alınıyordu. Bu süre içerisinde engel düştüğü aydan herhangi bir şekilde ödeme varsa bu ödemelerden vazgeçilecek ve vatandaşa tebliğ tarihinden itibaren ödemesi yapılmayacak.

YURTDIŞINDAN ÇIKIŞ YAPAN KİŞİLERİN ARAÇ KULLANMA CEZALARI KALKIYOR

Yurt dışında yaşayan bir vatandaşımız Türkiye'ye araçla geldiği takdirde 2 yıl içerisinde bu araçla yurt dışına çıkmamak kaydıyla Türkiye'de kullanma hakkı var. Yurt dışından çıkış yaptığı takdirde Türkiye'de aracı niye kullanmıyorsunuz diye cezalar vardı. O cezalarda af yoluna gidiyoruz.