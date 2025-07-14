MÜSİAD, Terörsüz Türkiye Çalışma Grubu Kurdu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), "Terörsüz Türkiye Çalışma Grubu" kurduklarını bildirdi.

MÜSİAD tarafından yapılan açıklamada, her 2 yılda bir düzenlenen Olağan Genel Kurul'un ardından geleneksel olarak gerçekleştirilen Şube Başkanları İstişare Toplantısı'nın, bu yıl Bursa'daki Strateji Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda Diyarbakır'da "Terörsüz Türkiye" temasıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, 81 ilin şube başkanları ve yurt dışı başkanlarının katıldığı toplantıda, terörün gölgesinden arınmış, üretimin ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir Türkiye idealine olan inancın hep birlikte ortaya koyulduğu ifade edildi.

Toplantıda alınan en önemli ve tarihi kararlardan birinin bölge illerindeki şube başkanlarından oluşan özel bir "Terörsüz Türkiye Çalışma Grubu" kurulması olduğu vurgulanan açıklamada, bu grubun yalnızca iş dünyasının değil, ülkenin fikir, bilim ve kanaat hayatının temsilcilerini de içerecek şekilde genişletildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu çalışma grubuna Altan Tan, Prof. Dr. Orhan Atalay, Prof. Dr. Mustafa Çevik, Prof. Dr. Veysel Ayhan, Yaşar İçen, Adnan İnanç, Ebuzer Leblebici, Vahdettin İnce, Prof. Dr. Yusuf Kaplan, Fatma Ünsal, Füsun Kümet, Metin Tarhan ve Özgür Uslu'nun katılmayı kabul ettiğine işaret edilerek, bu kişilere teşekkür edildi.

MÜSİAD açıklamasında, Türkiye'nin en yakıcı meselelerinden biri olan terörle mücadelede yeni bir eşiğin umut dolu bir bakış açısıyla aşılmakta olduğu ifade edilerek, Derneğin öncülüğünde yürütülen "Terörsüz Türkiye Çalışma Grubu"nun faaliyetleri kapsamında hazırlanan detaylı raporun güvenli bir gelecek için yalnızca güvenlik tedbirlerine değil, kalkınma, istihdam, eğitim ve sosyal bütünleşme odaklı çok yönlü bir mücadele modeline işaret etmekte olduğunu aktarıldı.

"Özellikle gençlere ve kadınlara yeni yol haritası sunulmuştur"

18 ilin şube başkanları ve bölge temsilcilerinin katkısıyla il bazında raporların hazırlandığı ve bu raporların her ay ilgili çalışma gruplarında değerlendirilerek sürekli güncel hale getirileceği bildirilen açıklamada, "İnanıyoruz ki hazırlanan bu raporlar yerelin sesini merkeze taşıyacaktır. İlk raporlarda Gaziantep'ten Hakkari'ye, Van'dan Şırnak'a kadar her şehir için özgün aksiyon planları geliştirilmiş, özellikle gençlerimize ve kadınlara yeni bir yol haritası sunulmuştur. Bu vizyon gençlerin işsizliğe değil üretime yöneldiği, kadınların sosyal hayatta daha güçlü olduğu, ekonomik kalkınmanın güvenli yaşam alanları oluşturduğu, ahlaki ve manevi değerlerin yeniden ihya edildiği bir Türkiye'yi inşa etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma grubumuzun temel yaklaşımı şudur; 'Terörün damarlarını kesmenin yolu, gönüllere dokunmaktan geçer' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerin yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir de şunları kaydetti:

"Terör örgütünün silah bırakması yönündeki gelişmeler ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı tarihi açıklamalar, Türkiye'nin sosyal, siyasal ve ekonomik geleceği açısından tarihi bir kırılma noktasıdır. Devletimizin iradesiyle dile getirilen 'Terörsüz Türkiye' vizyonu artık kalkınma temelli bir gerçekliğe dönüşmektedir. Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere, terörden arındırılan bölgelerde özel sektör yatırımları hız kazanacak, OSB'ler, üretim tesisleri ve lojistik merkezleri gelişme zemini bulacaktır. Güven ortamı sayesinde gençler doğdukları topraklarda kalacak, iş gücü niteliği yükselecek ve sosyal istikrar üretimle birleşecektir. Biz bu büyük dönüşümde yalnızca bir parça değil, yön verici aktörlerden biri olma kararlılığındayız."