MÜSİAD SAMEKS Eylül'de 51,2 Puanla Ekonomik Aktivitedeki Genişlemeyi İşaret Ediyor
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından açıklanan eylül ayı Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS) 0,3 puan artışla 51,2 seviyesine çıktı. Hizmet sektöründe iş hacmi iyileşirken sanayi sektöründe ise stoklarda olumlu gelişmeler kaydedildi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), eylülde önceki aya göre 0,3 puan artarak 51,2'ye çıktı.
MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in eylül ayı sonuçları açıklandı.
Buna göre, eylülde mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS, önceki aya göre 0,3 puan artarak 51,2 oldu.
Bu dönemde, Hizmet Sektörü SAMEKS, aylık bazda 2,1 puan düşüşle 49,7, Sanayi Sektörü Endeksi ise 1,9 puan azalışla 48,7 oldu.
Hizmet sektöründe iş hacmi ile tedarikçilerin teslim süresindeki iyileşme, Bileşik Endeksin istikrarını güçlendirirken sanayi sektöründe ise stoklardaki iyileşme endekse pozitif katkı sağladı. Bu gelişmeler, ekonomik faaliyetlerdeki toparlanmanın sürdüğünü gösteriyor.
Böylece 51,2 puanla eşik değerin üzerinde bulunan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS, ekonomik aktivitede ılımlı devam eden genişlemeye işaret etti.