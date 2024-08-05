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MÜSİAD Malatya Şube Başkanı, mücbir sebep halinin uzatılmasını talep etti

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MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, depremin etkileriyle mücadele eden işletmelerin ve mükelleflerin mücbir sebep halinin uzatılmasını talep etti.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, "Vatandaşımızın her daim yanında olan hükümetimizden mücbir sebep halini müteşebbisleri rahatlatacak bir şekilde uzatmasını talep ediyoruz" dedi.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, "Ülkemizin son dönemlerde yaşadığı deprem felaketi, ne yazık ki pek çok vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve birçok ailenin mağdur olmasına neden olmuştur. Depremin ortaya çıkardığı ekonomik etkiler de göz ardı edilemez. Özellikle deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler ve mükellefler, bu felaketin ardından ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmışlardır. Bu bağlamda, mücbir sebep halinin uzatılmasının gerekliliğini vurgulamak istiyoruz. Depremin oluşturduğu tahribatın onarılması ve işletmelerin toparlanması, kısa sürede gerçekleştirilebilecek bir durum değildir. Mücbir sebep halinin uzatılması, bu sürecin daha rahat atlatılmasına ve toparlanmanın daha sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine olanak tanıyacaktır" ifadelerini kullandı.

"Sürenin uzatılmasını bekliyoruz"

Depremin etkilerini halen üzerlerinden atamayan mali müşavirler ve işletme sahiplerinin bulunduğunu kaydeden Akçin, "İş yerlerinin zarar görmesi, kayıpların telafisi için gerekli finansal kaynakların yetersizliği ve müşteri talebindeki düşüş, işletmelerin ödeme güçlüğü çekmesine neden olmaktadır. Özellikle küçük işletmelerden geçimini sağlayan esnaf, hem fiziksel hem de ekonomik açıdan ciddi kayıplar yaşamıştır. Mücbir sebep halinin uzatılması, esnafın daha sağlam adımlarla toparlanmasını sağlayabilir. Bu noktada, deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin ve mükelleflerin yaşadığı zorlukları dikkate alarak, mücbir sebep halinin uzatılması yönünde gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz. Bu adımlar, ülkemizin ekonomik toparlanmasına ve depremzedelerin daha sağlıklı bir şekilde ayakta kalmasına yardımcı olacaktır. Bu zorlu süreçte vatandaşının her daim yanında olan hükümetimizden; mücbir sebep halini müteşebbisleri rahatlatacak bir şekilde uzatmasını talep ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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