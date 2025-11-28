Haberler

MÜSİAD Kayseri, Moskova'da İş Ziyareti Gerçekleştirdi

MÜSİAD Kayseri, Moskova'da İş Ziyareti Gerçekleştirdi
Güncelleme:
MÜSİAD Kayseri Şubesi, Rusya'nın başkenti Moskova'da iş ziyaretleri yaparak, uluslararası ticaret ağını genişletmeyi ve iş fırsatlarını değerlendirmeyi amaçladı. Heyet, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Ticaret Müşavirliği ile görüşmeler gerçekleştirerek iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi; uluslararası ticaret ağını genişletmek, yeni iş fırsatlarını değerlendirmek ve üyelerinin küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla Rusya'nın başkenti Moskova'da iş ziyareti gerçekleştirdi.

Şube Başkanı Ferhat Akmermer öncülüğünde, yönetim kurulu ve üyelerden oluşan iş heyeti, 3 gün boyunca çeşitli diplomatik ve sektörel temaslarda bulundu. Ziyaret programı kapsamında heyet; Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek Büyükelçi ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, yatırım imkanları ve Kayseri iş dünyasının Rusya pazarındaki potansiyeli üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Türk iş insanlarının Rusya'daki faaliyetlerini güçlendirecek iş birliği adımları da masaya yatırıldı. Heyet, ardından T.C. Moskova Ticaret Müşavirliği yetkilileriyle bir araya gelerek Rusya ekonomisinin güncel durumu, ticaret düzenlemeleri, ihracat süreçleri ve sektör bazlı yeni fırsatlar hakkında detaylı bilgiler aldı. Bu görüşmeler, Kayseri iş dünyasının Rusya ile daha güçlü, sürdürülebilir ve stratejik ticari bağlar kurması açısından önemli bir yol haritası niteliği taşıdı. Programın bir diğer önemli ayağı ise, Kayseri'den katılan 30 kişilik iş heyetinin Moskova'da düzenlenen Mebel 2025 Fuarı'nı ziyaret etmesi oldu. Mobilya sektörünün önde gelen global firmalarını bir araya getiren fuarda, sektördeki güncel trendler yerinde incelendi, üreticilerle karşılıklı görüşmeler yapıldı ve Kayseri'nin güçlü mobilya üretim altyapısına uygun yeni iş birlikleri için somut adımlar atıldı.

MÜSİAD Kayseri Şubesi; gerçekleştirdiği bu kapsamlı Moskova programıyla, uluslararası ticaret ilişkilerini daha da güçlendirme, üyelerinin dış pazar erişimlerini artırma ve Kayseri iş dünyasının küresel vizyonuna katkı sağlama hedefini kararlılıkla sürdürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
