MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir'den "Terörsüz Türkiye" süreci açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili değerlendirmede bulundu.

MÜSİAD Niğde Şubesi Hizmet Binası açılışı için kente gelen Özdemir, AA muhabirine, sürecin Türkiye'nin vizyonu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından sürecin başlatıldığını anımsatan Özdemir, şöyle konuştu:

" Türkiye'nin faydasına başlatılmış ve bizim de son derece önemli gördüğümüz bir süreç. Türkiye için belki de bugüne kadar en önemli gördüğümüz proje çünkü teröre bu ülkede son 40-45 yıldır 2 trilyon doların üzerinde bir kaynak tüketildi maalesef. Terörden etkilenen illere baktığımızda bu illerde gayrisafi hasılaya katılımın yüzde 5'in altında olduğunu, ihracatın yüzde 1,3'lerde, sanayileşmenin ise yüzde 2,5'lerde olduğunu görüyoruz. Bu son derece düşük bir rakam."

MÜSİAD olarak bu projeyi tamamen desteklediklerini anlatan Özdemir, bu alanda bir çalışma komisyonları olduğunu ve konuyla alakalı toplantı yapacaklarını belirtti.

Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"13 ilimiz var direkt olarak terörden etkilenen. Bu 2 trilyon dolar Türkiye ekonomisinin içerisinde dönmüş olsaydı, Türkiye bambaşka bir ülke olurdu. Bölgede gerek kıymetli madenler, gerek iş gücü, insan kaynağı, tarihi, turizmi, tarımın tamamını düşündüğümüzde daha huzurlu, iç barışı sağlamış, tümüyle bütünleşmiş bir bölge halkı ve coğrafyasının şüphesiz ülkemizin ekonomisine katkıları son derece yüksek olacaktır diye düşünüyorum."