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MÜSİAD Düzce Şubesi Açılışı Gerçekleşti

MÜSİAD Düzce Şubesi Açılışı Gerçekleşti
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MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Düzce'de açılan yeni şubenin, Anadolu'daki yapıyı güçlendireceğini belirtti. MÜSİAD, yerelde ve küreselde önemli bir sivil toplum kuruluşu olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Üyelerimize, bu kıymetli aziz vatanımıza ve bütün insanlığa hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Yaptığımız işlerde hakkı, adaleti, vicdanı, emeği ve alın terini temsil ediyoruz." dedi.

Derneğin Düzce şubesinin açılışında konuşan Asmalı, MÜSİAD'ın 34 yıl önce Anadolu'nun bağrından çıkmış, Anadolu vicdanını, irfanını, kültürünü ve medeniyetini bütün dünyaya ilan etmek için kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

MÜSİAD'ın, hem Türkiye'nin hem de dünyanın en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu belirten Asmalı, "Bir ayağımız Anadolu'ya basarken diğer ayağımız dünyanın birçok yerine uzanmakta. Şükürler olsun bugün MÜSİAD, 83 farklı ülkede 99 şubesiyle ve Türkiye'deki şubeleriyle toplam 184 şubesiyle hem yerelde hem küresel manada çok büyük bir sivil toplum örgütü. Üyelerimize, bu kıymetli aziz vatanımıza ve bütün insanlığa hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Yaptığımız işlerde hakkı, adaleti, vicdanı, emeği ve alın terini temsil ediyoruz. İnşallah bugün açılışını yapacağımız Düzce şubemizle MÜSİAD'ın Anadolu'daki yapısını, teşkilatlanmasını biraz daha güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan da Anadolu irfanının iş dünyasında örgütlenmiş hali olan MÜSİAD'ın, yerli ve milli duruşuyla her zaman örnek olduğunu dile getirerek, "MÜSİAD gerek istihdam yaratmada gerek bu memleketin kalkınmasında ciddi özveriler gösteren, gönül coğrafyamız ve farklı ülkelerde ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmayı başaran örnek bir sivil toplum kuruluşumuzdur." dedi.

İl Müftüsü Osman Aydın tarafından yapılan duanın ardından Vali Aslan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı ve MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam, açılış kurdelesini kesti.

Katılımcılar, daha sonra açılışı yapılan şubeyi gezdi.

Kaynak: AA / Enes Güneş - Ekonomi

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