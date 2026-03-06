Haberler

Brüksel'de MÜSİAD öncülüğünde Gazze'ye protez desteği için iftar programı düzenlendi

Güncelleme:
MÜSİAD Belçika Şubesi, Brüksel'de düzenlediği iftar programında Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine protez temin etmek için gelir elde etmeyi amaçlıyor. Programa Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi ve Belçika İçişleri Bakanı da katıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Belçika Şubesi öncülüğünde, Brüksel'de Gazze ve çevresinde ihtiyaç sahiplerine protez temin etmek amacıyla iftar programı düzenlendi.

MÜSİAD Belçika, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Fas dernekleri Souffle D'Espoir ve Müslüman Gençlik Federasyonunun (FJM) da aralarında yer aldığı çok sayıda kuruluş, Brüksel'deki Kraainem Events salonunda yüzlerce kişinin katılımıyla ortak iftar programı gerçekleştirdi.

İftara, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin ve Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin'in yanı sıra Brüksel bölge yönetiminde yer alan siyasetçiler ile vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan MÜSİAD Belçika Başkanı Hayri Apaydın, "Amacımız bu iftardan sağlanacak gelirle Gazze ve diğer ülkelerde ihtiyaç sahiplerine protez temin etmek." dedi.

Program için Fas ve Türk toplulukları olarak birlikte çalıştıklarını anlatan Apaydın, MÜSİAD'ın öncülüğünde İHH Belçika ve Arap dernekleriyle ortaklaşa iftar düzenlemekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

İHH'nın bir kuruluşu öncülüğünde protez alımlarına başlandığını aktaran Apaydın, "Mağdur olan insanlara protez temin etmek istiyoruz." diye konuştu.

İftar programına yaklaşık 700 kişinin katıldığını belirten Apaydın, bunun Belçika'da Türk ve Fas toplumunu bir araya getiren güzel faaliyetler arasında yer aldığını söyledi.

Apaydın, her protezin farklı fiyatı olduğunu, etkinlik kapsamında 50 kişiye destek sağlamayı öngördüklerini vurgulayarak, çeşitli kuruluşlarla birlikte yardım faaliyetlerini yıl boyunca sürdüreceklerini ifade etti.

İHH Belçika Başkanı İbrahim Ural da, "Burada çalışmamızın amacı ampute kardeşlerimize protez satın alıp onları hayata bağlamak. Onlara bir umut vermek." değerlendirmesinde bulundu.

