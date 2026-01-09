MÜSİAD Başkanı Özdemir, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özdemir, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne uygulanan abluka ve devam eden saldırılar nedeniyle gıdaya erişimde zorluk yaşayan Filistinlilere dağıtılan yemek sırasında sıkışan çocukların acısını yansıtan fotoğrafını seçen Özdemir, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın Gazzeli sivillerin İsrail hava saldırısına hedef olduğu anı gösteren "İnsanlar ve bombalar" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in kitap okuyan Senegalli bir genç kızı gösteren "Rastgeldi" karesini tercih etti.

Özdemir ayrıca "Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur Rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin Sonu" ve "Günlük Hayat" kategorisinde de Fareed Kotb'un "Çocuk Her Yerde Çocuk" fotoğraflarını oyladı.

"AA, tek bir fotoğrafla bile anın ve dönemin atmosferini uzun yıllar sonra bile yansıtabiliyor"

Özdemir, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği fotoğrafların haber değeri, içerik ve estetik açıdan çok kıymetli olduğunu, seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Anadolu Ajansının tek bir fotoğrafla bile anın ve dönemin atmosferini uzun yıllar sonra bile yansıtabilecek içerikler üretebildiğini ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansına bugün baktığınızda, adeta tek bir resimle bile o günkü, 15-20 sene veya 25 sene önceki tüm atmosferi tek bir resmin üzerinden yakalayıp klasörleyebildiğiniz bir kare sunuyor. Sadece şuradaki İstanbul Gazze Mitingi'ndeki resim bile, 10-20 sene sonra baktığınızda, bu resmin üzerinden o gün Gazze'de yaşananlar, o gün dünyadaki siyasi konjöktör, bölgesel çatışmalar, tüm gerilimler, bunların hepsi tek seferde, tek bir resim üzerinden bile zihninizde canlanabiliyor. O manada çok kıymetli buluyorum bu resimleri."

"Gazze: Açlık" kategorisi hakkında

Özdemir, "Gazze: Açlık" kategorisindeki fotoğrafları içerik olarak can yakıcı ancak Filistinlilerin yaşadığı zulmü dünyaya etkili bir şekilde anlatması açısından başarılı bulduğunu ifade etti.

Özdemir bu kategoride seçtiği fotoğraf hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"Hepimizin hayatında çocuklarımız en önemli, en değerli yeri işgal ediyor. İnsan baktığında bir resmin içerisinde eğer varsa benzer yaşta bir kız ya da erkek çocuğu onu kendi çocuğunun yerine koyarak ilişkilendiriyor. Dolayısıyla çokça önemli, çokça güzel resim var. Yani resmin içeriği ve perspektifi tabii ki güzel değil. Ama sanatsal anlamda son derece etkileyici resimler var. O nedenle bu resmi seçtiğimi söyleyebilirim."

Son olarak Gazze'de yaşanan insani felakete ve derinleşen açlığa dikkati çeken Özdemir, dünyanın birçok bölgesinde açlığın kıtlık veya yanlış tarım faaliyetleri sonucu olarak ortaya çıktığını ancak Gazze'deki tablonun bilinçli ve sistematik bir cezalandırma aracı olarak uygulanması nedeniyle diğer bölgelerde yaşanan açlık biçimlerinden ayrıştığını vurguladı.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.