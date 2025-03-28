MÜSİAD Başkanı Akçin'den Yerli Markalara Destek

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, yerli markalara yönelik boykot çağrılarına tepki göstererek, bu tür girişimlerin üretim ve istihdamı olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, Türkiye ekonomisinin güçlü üretim kapasitesi, ihracat odaklı büyüme modeli ve yenilikçi girişimleriyle büyük bir ivme kazandığını belirterek, yerli markalara yönelik boykot çağrılarına tepki gösterdi. Akçin, milli markaların uluslararası arenada daha güçlü bir konuma ulaştığını ve Türkiye ekonomisinin son 18 çeyrektir aralıksız pozitif büyüme performansı sergilediğini vurguladı.

Yunus Akçin, yaptığı açıklamada parasal sıkılaştırma dönemlerinde iç tüketimin büyüme üzerindeki kritik etkisine dikkat çekerek, yerli markalara yönelik boykot çağrılarının Türkiye ekonomisinin elde ettiği kazanımları tersine çevirmeye yönelik olduğunu ve üretim ile istihdamı olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Akçin, "Ülkemizin teknolojik, ekonomik ve tarihi üstünlüklerinin ön plana çıktığı, enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek için kararlı bir mücadelenin olduğu böylesi bir dönemde, bu tür çağrılarla ekonomik kazanımları zarara uğratacak söylemleri reel sektör temsilcileri olarak üzüntüyle karşılıyoruz. MÜSİAD olarak, ülkemize katma değer sağlayan, istihdam oluşturan ve milli üretimi teşvik eden firmalarımıza karşı yapılan boykot çağrılarının ülkemiz menfaatleriyle bağdaşmadığını bir kez daha vurguluyoruz. İş dünyası, siyasi tartışmaların dışında tutulmalı ve tüm paydaşlar, ülkemizin refahı için ortak akılla hareket etmelidir. Bugün, küresel ekonomide rekabet gücümüzü artırma, yerli üretimi teşvik etme, sürdürülebilir büyümeyi ve istihdamı destekleme zamanıdır. Yerli markalarımıza sahip çıkmalı ve Türkiye ekonomisinin güçlenmesi için hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Akçin, iş dünyasının siyasi tartışmalardan uzak tutulmasının önemine dikkat çekerek, ekonomik istikrarın korunması için tüm kesimlerin ortak akılla hareket etmesi gerektiğini belirtti. - MALATYA