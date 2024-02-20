MÜSİAD Antalya'da 108. Genel İdare Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, Başkan yardımcıları Yunus Manav, Emin Koca ve Tolga Şahansoy ile birlikte MÜSİAD Antalya ev sahipliğinde düzenlenen 108. Genel İdare Kuruluna katıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin 108. Genel İdare Kurulu, Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın 95 farklı ülkelerinden gelen MÜSİAD Şube Başkanları ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan 400 kişilik bir katılım ile Antalya şubesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

3 gün süren programda eş zamanlı başkanlar toplantısı, şube sunumları, ekonomi değerlendirmeleri, MTO Networking toplantısı, üyeler arası ticaret seferberliği, Müsiad içi sorun ve çözüm önerileri ve birbirinden değerli katılımcıların konuşmaları yer alırken, programın son günü MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın değerlendirmeleri ile son buldu.

108. genel idare kurulu toplantısı hakkında değerlendirmede bulunan MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç; "MÜSİAD Antalya şubemizin ev sahipliğinde düzenlenen 108. GİK toplantısı ile Türkiye'den ve dünyadan yaklaşık 400 kişilik bir katılım ile şube başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldik. Üç gün süren verimli toplantı ve görüşmeler yaptık. Birbirinden değerli konuk katılımcıların konuşmalarını dinledik. Programın ilk günü dünya başkanlar toplantısı ile bir araya gelerek, ihracatın önemi ve ihracatın arttırılması için yapılacak çalışmaları ele aldık. Toplantıda Muğla mızın ihracattaki konumu ve MÜSİAD olarak ihracat konusunda daha fazla yapılabilecek çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında bilgilendirmede bulundum" dedi. - MUĞLA