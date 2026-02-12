Haberler

İşçi olarak girdiği tekstil sektöründe fabrika kurdu, 11 ülkeye ürün gönderiyor

Güncelleme:
45 yaşındaki İsmail Gül, küçük yaşta başladığı tekstil sektöründe kurduğu fabrikasıyla 150 kişiye istihdam sağlıyor. Ürettiği ürünlerin yüzde 60'ını Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelere ihraç eden Gül, devlet desteğiyle yatırımlarını büyütmeyi hedefliyor.

Muş'ta 45 yaşındaki İsmail Gül, küçük yaşta işçi olarak girdiği tekstil sektöründe kurduğu fabrikada ürettiği ürünleri 11 ülkeye gönderiyor.

İş bulmak amacıyla 14 yaşında İzmir'e giden Gül, 15 yıl boyunca tekstil fabrikalarında işçi olarak çalıştı.

Kazandığı tecrübeyle Muş'ta kendi işletmesini kurmaya karar veren Gül, 2022'de Sungu beldesinde devletin sağladığı yatırım teşvikiyle hayali olan fabrikasını kurdu.

İki çocuk babası Gül, 150 kişiye istihdam sağladığı fabrikada ürettiği tekstil ürünlerini Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Danimarka ve Yunanistan başta olmak üzere 11 ülkeye gönderiyor.

"Günde bin 300 pantolon üretiyoruz"

Gül, AA muhabirine, devlet desteğinden faydalanmak ve gençlere iş imkanı sağlamak amacıyla böyle bir yatırım yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Güzel bir iş sahası kurduklarını belirten Gül, şunları kaydetti:

"Kentimiz ciddi bir genç nüfusa sahip. Bu genç nüfus üzerinden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ürettiğimizin yüzde 60'ını başta Almanya, İngiltere ve Fransa'ya ihraç ediyoruz. Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarına üretim yapıyoruz. Devletin sağladığı teşviklerden de yararlandık. Gençlerimize istihdam yaratmaya çalışıyoruz. 150 kişiyi istihdam ettiğim fabrikada günde 1300 pantolon üretiyoruz. Küçük yaşta İzmir'de tekstil fabrikalarında 15 yıl işçi olarak çalıştım. Uzun süre çalıştıktan sonra işi öğrendim ve devlet desteği ile Muş'ta kurduğum fabrikada işimin patronu oldum."

Fabrikada çalışan Hivda Aktan ise "Babam inşaatta çalışıyor, annem de ev hanımı. Hem okul okuyorum hem tekstil fabrikasında çalışıyorum. Kazandığım parayla eğitimime devam ediyorum. Bir yıldır burada çalışıyorum." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
