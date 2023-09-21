Muş'ta İçme Suyu İsale Hattı Projesi Tamamlanma Aşamasında

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın girişimleri sonucu yatırım programa alınan ve DSİ tarafından yapımı devam eden İçme Suyu İsale Hattı Projesi tamamlanma aşamasına geldi. Test ve temizlik için yeni isale hattına verilen içme suyu kente ulaştı. Muş'un 100 yıllık su sorunu tarihe karışıyor.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın girişimleri sonucu yatırım programa alınan ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı devam eden İçme Suyu İsale Hattı Projesi tamamlanma aşamasına geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, test ve temizlik için yeni isale hattına verilen içme suyu kente ulaştı.

Çalışmaları takip ederek yüklenici temsilcilerinden bilgi alan Asya, suyun Karni Deresi'ne verilme anını izledi.

Asya, yaptığı açıklamada, bu projeyle Muş'un 100 yıllık su sorununun tarihe karıştığını belirtti.

Alparslan-2 Barajı'ndan temin ettikleri içme suyunu isale hattına verdiklerini kaydeden Asya, "Test ve temizlik çalışmaları yapılıyor. Yakında şebekelere suyu veriyoruz. Hemşhrilerimden haklarını helal etmelerini istirham ediyorum. Bugüne kadar su konusunda sıkıntılara birlikte göğüs gerdik. Şükürler olsun o günleri geride bırakıyoruz. Bize bugünleri gösteren rabbime hamdolsun. Projenin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen herkese şükran ve minnetlerimi sunuyorum. İlimizin gelişimine ivme kazandıracak, halkımızı daha da mutlu edecek yeni hedeflerle yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.