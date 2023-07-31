Muş'ta Gezgin Arıcılık Yapan Çift, En Kaliteli Balı Üretmek İçin Çaba Gösteriyor

Muş'un Varto ilçesinde gezgin arıcılık yapan Sibel ve Orhan Işık çifti, kışın Hatay ve Diyarbakır, yazın da Muş'un verimli yaylalarında konaklayarak en kaliteli balı üretmek için çaba gösteriyor. İşlerini büyütmek için devlet desteği alan çift, bu yıl 60 ton bal üreterek yurdun dört bir yanına göndermeyi hedefliyor.

Muş'un Varto ilçesinde gezgin arıcılık yapan Sibel ve Orhan Işık çifti, kışın Hatay ve Diyarbakır, yazın da Muş'un verimli yaylalarında konaklayarak en kaliteli balı üretmek için çaba gösteriyor.

Kentte 1997'den bu yana arıcılık yapan Orhan Işık, 13 yıl önce hayatını birleştirdiği Sibel Işık'a da arıcılığı öğretti.

İlk etapta 500 kovanla üretim yapan Işık çifti, en kaliteli balı üretebilmek için kışın belli dönemlerde Hatay ve Diyarbakır'daki, yazın da Muş'taki verimli yaylalarda konaklamaya başladı.

Aldıkları siparişleri yetiştirmekte zorlanan çift, işlerini büyütmek için bir yıl arayla hazırladıkları projelerle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan yüzde 65 hibeyle toplam 1000 arılı kovan ve ekipman desteği aldı.

Bu sayede işlerini büyüten Işık çifti, en kaliteli balı üretebilmek için kışın belli dönemlerde Hatay ve Diyarbakır'daki, yazın da Muş'taki verimli yaylalarda konaklamaya başladı.

Bugünlerde Varto ilçesine bağlı Çaylar köyü kırsalına kovanlarını bırakan çift, bu yıl 60 ton bal üreterek yurdun dört bir yanına göndermeyi hedefliyor.

Sibel Işık, AA muhabirine, 13 yıldır evli olduğunu ve eşiyle gezgin arıcılık yaptığını söyledi.

Devletten aldıkları destekle 1500 arılı kovana sahip olduklarını belirten Işık, şunları kaydetti:

"Bu yıl hazırladığım projeyle destek almaya hak kazandım. Çok şükür kocamla işimizi daha da büyüttük. Eşim de geçen yıl devlet desteği almıştı. İşlerimiz iyi, balımızı ve arıları Türkiye'nin dört bir yanına satıyoruz. Hazar sıkıntısı yaşamıyoruz, müşterilerimiz bize ulaşıyor. Devlet desteği almasaydık işimizi büyütemezdik. Bal dönemi olduğu için karakovan çıtası yapıyorum. Sağımda eşime yardımcı oluyorum. 3 işçiyle burada çalışıyoruz. Eşim yıllardan beri arıcılık yaptığı için sırtımızdaki bütün yükü omuzlarımızdan alıyor. Bize de ona yardımcı olmak düşüyor."

"Devlet desteğiyle aile şirketi olduk"

Orhan Işık ise geçen yıl hazırladığı projeyle 500 kovan destek aldığını, eşinin de bu yıl aynı destekten yararlandığını anlattı.

İşlerini büyütmeye devam edeceklerini ifade eden Işık, "Devlet desteğiyle aile şirketi olduk. Karı koca en iyi balı üretmeye çalışıyoruz. Karımın sevgisiyle bu yıl daha iyi bal alacağımıza inanıyorum. Arıcılık eşimle daha neşeli geçiyor. Bu mesleği aileyle yapmak daha güzel. Bu işi severek yapıyoruz. Arıları kışlatmak için Hatay'a gidiyoruz, daha sonra Diyarbakır ve ardından Muş'un yüksek yaylalarına geliyoruz. Evlendikten sonra eşimle nerede çiçek varsa, o çiçeklerin arasında yer almaya çalışıyoruz. Devlet desteği işimizi oldukça rahatlattı." dedi.

Desteklenen 105 projeden 54'ü kadınların

Tarım Kırsal ve Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Muş İl Koordinatörü Bünyamin Süne de arıcılık sektörüne 5 bin avrodan başlayıp 500 bin avroya kadar bütçesi olan projelere destek verdiklerini söyledi.

Destek verdikleri 105 projenin 54'ünün kadın girişimcilerden oluştuğu ifade eden Süne, "30 ila 500 kovan arasında destek vermekteyiz. Kurum olarak kadın arıcılarımıza pozitif ayrımcılık uygulamaktayız. Her kadın arıcımıza proje başvurusu esnasında artı 15 puan vermekteyiz. Eğer 40 yaş altı olursa genç girişimci kapsamında artı 15 puan daha ekliyoruz. Sibel Hanım ve Orhan Bey TKDK'den destek almış ve başarılı olmuş iki arıcımızdır. Kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.