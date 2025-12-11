Muş'un güvenlik filosu güçlendi: 78 yeni araç hizmete girdi

Muş'ta emniyet ve jandarma teşkilatlarına kazandırılan 78 yeni hizmet aracı, Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle teslim edilirken, Vali Avni Çakır hayırsever desteğinin önemine vurgu yaptı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğüne 54, İl Jandarma Komutanlığına 24 olmak üzere toplam 78 yeni hizmet aracı düzenlenen törenle güvenlik güçlerine teslim edildi. Kent Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, güvenlik personelinin çalışma şartlarının her geçen gün iyileştirildiğine dikkat çekti. Günün hem polis hem de jandarma teşkilatı açısından özel bir anlam taşıdığını belirten Vali Çakır, ülke genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerine toplam 9 bin 240 araç verildiğini belirtti. Çakır, bu araçların büyük bölümünün hayırseverlerin katkılarıyla temin edildiğini söyleyerek, "Bunların çok büyük bir kısmının finansmanı tamamen hayırseverlerimizin destekleriyle gerçekleşti. İlimizde de bu kampanyaya güçlü bir destek verildi ve 78 tane aracın da ilimizde kazandırılması sağlandı" dedi.

Muş'tan 44 milyon liralık destek

Vali Çakır, bu yılki kampanyada Muş halkının yine büyük bir dayanışma sergilediğini ifade ederek şu bilgileri paylaştı:

"Bu kampanyamızda da değerli hemşerilerim ilimiz genelinde 44 milyon liralık bir destek sağladı. Çok kısa bir sürede bunu gerçekleştirdik. Bunun 20 milyon lirası özel idaremiz imkanlarından, geri kalan 24 milyon lirası da hayırseverlerimizin destekleriyle gerçekleştirildi."

Çakır, Muş halkının ekonomik kapasitesinin sınırlı olmasına rağmen büyük bir özveri gösterdiğini vurgulayarak, "Ben özellikle Muş insanının her zaman devletinin, milletinin, vatandaşının yanında olduğunu, hayırseverlik konusunda ne kadar cömert olduğunu bir kez daha gösteren hemşehrilerime, huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Muş'un ekonomik anlamda zaten nüfusunu ve kapasitesini biliyoruz ama toplanan rakamlar gerçekten de çok anlamlı. Müracaat ettiğimiz arkadaşların da hepsi son derece güzel desteklerde bulundular" dedi.

Tören şehir turu ile tamamlandı

Kurban kesimi ve yapılan duaların ardından araçlar kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Daha sonra da kent merkezinde şehir turu atıldı. Tören alanındaki çocuklar da araçlara bindirilerek bu tura katıldı ve etkinlik renkli görüntülerle tamamlandı. - MUŞ