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Muş'ta 200 Kişilik Tekstil Fabrikası Kuruluyor

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Muş'un Malazgirt ilçesinde, girişimci kardeşler Çetin Arslan ve dört kardeşi tarafından 200 kişilik tekstil fabrikası kurulması için çalışmalar başladı. Fabrika, bölgeye ekonomik canlılık katacak ve genç nüfusa istihdam imkanı sunacak.

Muş'un Malazgirt ilçesinde girişimci kardeşler tarafından 200 kişinin istihdam edileceği tekstil kent fabrikasının kurulması için çalışma başlatıldı.

Malazgirtli Çetin Arslan ve dört kardeşi, yıllardır İstanbul'da tekstil sektöründe kazandıkları tecrübeyi şimdi kendi memleketlerine taşıyor. Arslan kardeşler, 2000 yılında tekstil işine gurbette başlayarak 2012 yılında ise İstanbul'da kendi fabrikalarını kurarak sektörde büyük başarı elde etti. Şimdi ise yıllardır hayalini kurdukları projeyi kendi memleketlerinde hayata geçirerek Malazgirt'te büyük bir tekstil fabrikası açıyorlar.

Malazgirt-Patnos yolu üzerinde inşa edilen 200 kişilik tekstil fabrikasında çalışmalar hızla devam ediyor. Bölgeye ekonomik canlılık katacak olan bu yatırım, Malazgirt'in iş gücüne de önemli bir katkı sağlayacak. Özellikle genç nüfus için yeni istihdam imkanları oluşturacak olan tekstil kent projesi, bölgedeki işsizlik sorununa çözüm getirmeyi hedefliyor.

Çetin Arslan, yıllarca İstanbul'da kazandıkları deneyimleri ve başarıları şimdi doğdukları topraklara taşımaktan gurur duyduklarını belirterek, "Amacımız Malazgirtli hemşehrilerimize iş imkanı sağlamak ve memleketimizin ekonomisine katkıda bulunmaktır. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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