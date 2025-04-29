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Muradiye'de Meyvecilik Projesi Meyve Vermeye Başlıyor

Muradiye'de Meyvecilik Projesi Meyve Vermeye Başlıyor
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Van Valiliği öncülüğünde başlatılan 'Meyvecilik Projesi' ile Muradiye ilçesinde dağıtılan meyve fidanları yeşermeye başladı. İlçe Tarım Müdürü, fidanların hava şartlarına uyum sağladığını ve önümüzdeki yıl meyve beklediklerini açıkladı.

Muradiye'de meyvecilik gelişiyor

VAN - Van Valiliği tarafından hayata geçirilen "Meyvecilik Projesi" kapsamında Muradiye ilçesinde dikilen fidanlar yeşermeye başladı.

Van Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Van Meyvecilik Projesi" kapsamında çiftçilere 3 yılda 1 milyon 390 bin meyve fidanı dağıtıldı. Bu dağıtım merkezilerinden biri de coğrafi yapısı ve sulak alanlarıyla öne çıkan Muradiye ilçesi oldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Altunkaynak, mart ayında dikilen meyve fidanlarını inceledi. Meyve fidanlarının ilçedeki hava şartlarına uyum sağladığını belirten Altunkaynak, kısa sürede büyüyen fidanlardan gelecek yıl meyve beklediklerini söyledi. Harun Altunkaynak, "Valiliğimizin başlattığı vizyon projesi kapsamında dağıtmış olduğu fidanlarla kurulan bahçedeyiz. İnşallah birkaç yıl içinde bu bahçemizin meyvelerini yemeye geleceğiz. Görüldüğü üzere bahçemiz ceviz ve badem ağacından oluşmaktadır. İlçemizde ceviz yaygın olmadığından dolayı bu yıl deneme yapmak istedik. Bu anlamda çiftçilerimiz bizlere destek oldular, dağıtılan meyve fidanlarını dikip koruma altına aldılar. 1-2 yıl içinde bahçemiz meyve vermeye başlayacaktı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADER ÇELİK - Ekonomi
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