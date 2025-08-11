Multinet Up'tan Sürdürülebilirlik Araştırması Sonuçları

Multinet Up, "Multinet Up İşletmelerin Sürdürülebilirlik Duyarlılığı Araştırması" ve "MultiPay Kullanıcı Davranışları Araştırması"nın sonuçlarını yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kuantum Araştırma işbirliğiyle yapılan 2 farklı araştırma, Türkiye'deki 12 ilde gerçekleştirildi.

"Multinet Up İşletmelerin Sürdürülebilirlik Duyarlılığı Araştırması" mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki 300 kişinin katılımıyla, "MultiPay Kullanıcı Davranışları Araştırması" ise Multinet Up'ın dijital cüzdan uygulaması MultiPay üzerinden yapılan ve 35 binden fazla kullanıcının katılımıyla gerçekleştirildi.

Araştırma sonuçlarına göre, geçen sene sürdürülebilirlik konusunda aksiyon alan iş yerlerinin oranı yüzde 11,7 iken, bu oran bu yıl yüzde 18'e çıktı. Temel ve aktif düzeyde sürdürülebilirlik çalışmaları yürüten işletmelerin toplam oranı yüzde 29,7 olarak belirlendi.

Şirketlerin bu konudaki en büyük motivasyonları arasında yüzde 56 ile maliyetleri düşürmek, yüzde 52,3 ile çevresel ve sosyal sorumluluk bilinci, yüzde 50 ile marka imajını güçlendirme isteği öne çıkıyor.

En önemli engeller ise yüzde 51,7 ile yüksek maliyetler ve yüzde 48 ile çalışan ilgisizliği veya bilinç eksikliği olarak öne çıktı. Araştırmaya katılan işletmelerin yüzde 62,7'si ise henüz sürdürülebilirlik planına sahip değil.

Bireylerin çevresel konulara duyarlılığı yükselişte

Öte yandan Multinet Up'ın, kullanıcı alışkanlıklarını daha yakından analiz etmek amacıyla MultiPay uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği "MultiPay Kullanıcı Davranışları Araştırması"nın 20 binden fazla kişinin katıldığı ilk fazında, satın alma yaparken katılımcıların yüzde 38,6'sı çevresel konuları sık sık düşündüğünü, yüzde 31,2'si ise ara sıra düşündüğünü belirtti. Bu bulgular, çevresel hassasiyetin bireysel düzeyde giderek artığını ortaya koyarken, şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerini şekillendirmeleri açısından da yol gösterici nitelik taşıyor.

Sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarına yönelik eğilimleri ölçmeyi amaçlayan araştırmanın ikinci fazına ise 15 binden fazla kullanıcı katıldı. Katılımcıların yüzde 33,8'i sorumlu tüketimde en çok gıda israfını önlemeye dikkat etmek istediklerini belirtirken, yüzde 29,1'i ambalaj atığını azaltmayı öncelikli alan olarak gördüğünü ifade etti.

Yerel üreticilerden alışveriş yapmak yüzde 15'le, enerji tasarruflu ürünleri tercih etmek yüzde 11,6 ile ve ulaşımda çevreci tercihler yapmak yüzde 10,4 ile öne çıkan diğer başlıklar arasında yer aldı.

Kullanıcıların yüzde 70'i alışverişte çevresel etkileri dikkate alıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Bora Işık, sürdürülebilirliğin sadece çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda uzun vadeli maliyet avantajı ve marka itibarı açısından da kritik bir faktör olduğunu belirtti.

Işık, bu alandaki gelişmeleri yakından izlemekle kalmadıklarını, kendi araştırmalarını da gerçekleştirdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"MultiPay kullanıcıları arasında gerçekleştirdiğimiz araştırmaların sonuçlarına göre kullanıcıların yaklaşık yüzde 70'i bir ürün ya da hizmeti satın almadan önce çevresel etkilerini göz ardı etmediğini belirtiyor. Özellikle gıda israfı ve ambalaj atığı gibi konuların öne çıkması, kullanıcılarımızın günlük yaşamda bilinçli tüketici alışkanlıklarını önemseyen tercihler yapmaya yöneldiğini gösteriyor."

Multinet Up olarak bilinçli tüketici alışkanlıklarının çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda sürdürülebilirlik sağladığını bildiklerini anlatan Işık, büyük ekonomilerin arkasında özellikle küçük işletmelerin olduğuna inandıklarını kaydetti.

Işık,,"Örneğin MultiPay uygulamamızda vejetaryen, vegan, organik, yerel ürünlerle hizmet veren küçük üye işletmelerimizi yeşil ikonla işaretleyerek kullanıcılarımızı bu noktalara gitmeleri için teşvik ediyoruz. Ekosistemimizdeki küçük işletmelerin büyüme yolculuklarında yalnız yürümemeleri, sağlıklı bir şekilde gelişmeleri, daha sürdürülebilir daha güçlü iş yerlerine dönüşmeleri için yeni projelerimizi önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.