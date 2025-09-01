Multinet Up, MultiPay Uygulamasını Güncelledi

Multinet Up, dijital cüzdan uygulaması MultiPay'i güncelledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Multinet Up, yemek kartı, kurumsal hediye kartı, akaryakıt, filo yönetimi ve kurumsal seyahat gibi alanlardaki çözümleriyle şirketlerin çalışanlarına bağlı giderlerinin maliyet avantajlarıyla yönetilmesini sağlıyor.

Şirket, dijital cüzdan uygulaması MultiPay'in son güncellemesiyle kullanıcı dostu bir yapıya kavuşurken, modern ve hızlı arayüzüyle işlemleri daha kolay ve pratik hale getiriyor.

MultiNet ve MultiGift kartlarının görüntülenmesi, bakiye kontrolü ve yükleme, QR kod ile ödeme, harcama noktalarının harita üzerinden görülmesi, kampanyalara katılım, kayıp kart bildirimi gibi pek çok işlemin hızlıca yapılabildiği MultiPay'de günlük 2 milyonun üzerinde işlem gerçekleşiyor.

Güncelleme sayesinde kullanıcılar favori cüzdanlarını listeleyebilirken, son üç hesap hareketini ana sayfada doğrudan görebiliyor, kartlarını ve bağlı cüzdanlarını kolayca yönetebiliyor.

"MultiCar+" üzerinden randevu alma ve tanımlı plaka ile ödeme özelliği mobilitenin de dijitalleşmesini sağlarken, çevrim içi yemek uygulamalarına yönlendirme özelliğiyle de sipariş süreçleri hızlanıyor.

Güçlendirilmiş altyapısı sayesinde işlem güvenliğini de artıran MultiPay, kullanıcıların dijital alışkanlıklarına entegre bir deneyim sunuyor ve kullanıcılar, uygulama üzerindeki storylerde çözümleri inceleyip doğrudan başvuru sayfalarına erişebiliyor.

"Uygulamamızı her geçen gün daha ileriye taşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Multinet Up Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çağlayan Yıldırım, 1,5 milyondan fazla kart kullanıcıları, 90 bini aşkın harcama noktaları ve 45 bini aşkın kurumsal müşterileriyle ekosistemlerinin her geçen gün büyüdüğünü belirtti.

Yıldırım, üye iş yerlerinin yarısından fazlasının, fiziksel POS cihazları yerine QR tabanlı mobil ödeme çözümleri MultiPOS'u tercih ettiğini paylaştı.

Sahadaki bu yaygınlaşmaya paralel olarak MultiPay'deki QR ile ödeme oranlarının yüzde 55'e ulaştığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Mobil ödeme alışkanlıklarının hızla geliştiği bir dönemde, kullanıcılarımıza daha hızlı, güvenli ve sezgisel bir uygulama sunmayı hedefledik. Güncellenen MultiPay, yalnızca bireysel kullanıcılarımızın değil, işletmelerin de dijitalleşme süreçlerini destekleyerek operasyonel verimliliklerine katkı sağlıyor. Genişleyen entegrasyonlarımız ve güçlenen altyapımızla uygulamamızı her geçen gün daha ileriye taşıyoruz."