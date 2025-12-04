Haberler

Muhalefet partilerinin asgari ücret zammı talebi! Rekor DEM Parti'de

Muhalefet partilerinin asgari ücret zammı talebi! Rekor DEM Parti'de
Güncelleme:
Asgari ücret pazarlığı öncesi muhalefet partileri taleplerini açıkladı. CHP asgari ücretin 39 bin TL, Yeniden Refah 45 bin TL, DEM Parti 46 bin TL, Gelecek Partisi ise net 35 bin TL olmasını istiyor. Rakamlar, siyasi partiler arasında 35 bin TL ile 46 bin TL arasında değişiyor.

  • Asgari ücret görüşmeleri 12 Aralık 2024'te başlayacak.
  • Muhalefet partilerinin asgari ücret talepleri 33 bin TL ile 46 bin TL arasında değişiyor.
  • DEM Parti'nin asgari ücret talebi 46 bin TL ile en yüksek rakamı oluşturuyor.

Asgari ücret görüşmeleri 12 Aralık'ta başlayacak. Milyonlar zam kararını beklerken, CHP'den DEM Parti'ye, Yeniden Refah'tan DEVA ve Gelecek Partisi'ne kadar birçok parti asgari ücret taleplerini duyurdu. Rakamlar 35 bin TL ile 46 bin TL arasında değişiyor.

PAZARLIK 12 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Asgari ücrette 2025 zammı için geri sayım sürüyor. Komisyon ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak. Görüşmeler başlamadan muhalefet partileri taleplerini açıklayarak hükümete çağrıda bulundu.

CHP: EN AZ 39 BİN TL OLMALI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin en az 39 bin TL olması gerektiğini belirterek "Bu maaş bugün için bir nefes aldırır. İşveren 'veremem', çalışan 'geçinemem' diyorsa devlet devreye girmelidir. Biz 39 bin liranın altındaki bir rakamı kabul etmiyoruz" ifadelerine yer verdi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ: 45 BİN TL OLMALI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücret talebinin 45 bin TL olduğunu vurgulayarak "Asgari ücret 45 bin TL olmalı. İşverenlerin yükü için devlet gerekli desteği sağlamalı" dedi.

DEM PARTİ: EN AZ 46 BİN TL

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, talep ettikleri asgari ücretin 46 bin TL olduğunu duyurdu: "Asgari ücret en az 46 bin lira olmalı. Ayrıca yıl içinde enflasyona göre ve yoksulluk sınırının yarısından az olmayacak şekilde güncellenmelidir."

GELECEK PARTİSİ: NET 35 BİN TL

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, brüt asgari ücretin 40 bin TL, net ücretin ise 35 bin TL'nin altına düşmemesi gerektiğini söyledi: "Net asgari ücret 35 bin TL'den aşağı olmamalı."

DEVA PARTİSİ: 33 BİN TL

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Haberler.com canlı yayınında yaptığı açıklamada, asgari ücretin 2026 yılı için en az 33 bin lira olması gerektiğini belirtmişti. Canlı yayında telefonun çıkarıp hesap yapan Babacan, "Geçmişten kalan hak, bu yılki enflasyon ve refah payını eklediğimizde en az yüzde 50 artış gerekiyor. Yani 22 bin liralık ücretin 33 bin lira seviyesine çıkması lazım" demişti.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ: 33 BİN 50 TL

Haberler.com'a konuk olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, eline kağıt kalem alarak asgari ücrete yapılması gereken zammı hesapladı. Geçen yıl enflasyonun yüzde 50 gerçekleşmesine karşın yüzde 30 zam yapıldığını hatırlatan Destici, "Bu yıl enflasyon yüzde 30-31 bekleniyor. Geçen yıldan kalan yüzde 20, artı yüzde 30 eşittir 50. Yani asgari ücret en az yüzde 50 artmalı. Ve tamı tamına rakam söylüyorum 33 bin 50 TL olmalı" ifadelerine yer vermişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (19)

Haber Yorumlarıemin açar:

dem parti nin sorumluluğumu var bol keseden atıyor işte işi gücü provakasyon

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme47
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞerif Ali:

İş veren yükünü alabildiği kadar aldı. Birazda gariban alka dağıtsınlar...

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Kurt:

O zaman Tüm vekillerin maaşı düşürürsün asgari ücret yükselsin kendilerine yüzde elli zam yapmayı biliyorlar partiler

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıayaz ağa 27:

Her sene aynı şey. Toplantı öncesi yüksek rakam verip asgari Ücretliyi azıcık heveslendirirler. Garipler azda olsa borçları kolay ödeme, eline hediyeler alma, çocukları tatile götürme hayali kurar. Tüm toplantılar biter eline iki buçuk 3 tl bir zam verilir, Şapın üstüne oturur. Yine aynı senaryo yine aynı film

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi com:

Muhalefet kelimesi sanki Muhallebi, Marifet ve Kürtçe kelime Zılfet kelimelerine benzemektedir. Acaba herhangi bir alakası varmı o kelimeler ile ?

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
