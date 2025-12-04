Muhalefet partilerinin asgari ücret zammı talebi! Rekor DEM Parti'de

Asgari ücret görüşmeleri 12 Aralık'ta başlayacak. Milyonlar zam kararını beklerken, CHP'den DEM Parti'ye, Yeniden Refah'tan DEVA ve Gelecek Partisi'ne kadar birçok parti asgari ücret taleplerini duyurdu. Rakamlar 35 bin TL ile 46 bin TL arasında değişiyor.

PAZARLIK 12 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Asgari ücrette 2025 zammı için geri sayım sürüyor. Komisyon ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak. Görüşmeler başlamadan muhalefet partileri taleplerini açıklayarak hükümete çağrıda bulundu.

CHP: EN AZ 39 BİN TL OLMALI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin en az 39 bin TL olması gerektiğini belirterek "Bu maaş bugün için bir nefes aldırır. İşveren 'veremem', çalışan 'geçinemem' diyorsa devlet devreye girmelidir. Biz 39 bin liranın altındaki bir rakamı kabul etmiyoruz" ifadelerine yer verdi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ: 45 BİN TL OLMALI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücret talebinin 45 bin TL olduğunu vurgulayarak "Asgari ücret 45 bin TL olmalı. İşverenlerin yükü için devlet gerekli desteği sağlamalı" dedi.

DEM PARTİ: EN AZ 46 BİN TL

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, talep ettikleri asgari ücretin 46 bin TL olduğunu duyurdu: "Asgari ücret en az 46 bin lira olmalı. Ayrıca yıl içinde enflasyona göre ve yoksulluk sınırının yarısından az olmayacak şekilde güncellenmelidir."

GELECEK PARTİSİ: NET 35 BİN TL

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, brüt asgari ücretin 40 bin TL, net ücretin ise 35 bin TL'nin altına düşmemesi gerektiğini söyledi: "Net asgari ücret 35 bin TL'den aşağı olmamalı."

DEVA PARTİSİ: 33 BİN TL

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Haberler.com canlı yayınında yaptığı açıklamada, asgari ücretin 2026 yılı için en az 33 bin lira olması gerektiğini belirtmişti. Canlı yayında telefonun çıkarıp hesap yapan Babacan, "Geçmişten kalan hak, bu yılki enflasyon ve refah payını eklediğimizde en az yüzde 50 artış gerekiyor. Yani 22 bin liralık ücretin 33 bin lira seviyesine çıkması lazım" demişti.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ: 33 BİN 50 TL

Haberler.com'a konuk olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, eline kağıt kalem alarak asgari ücrete yapılması gereken zammı hesapladı. Geçen yıl enflasyonun yüzde 50 gerçekleşmesine karşın yüzde 30 zam yapıldığını hatırlatan Destici, "Bu yıl enflasyon yüzde 30-31 bekleniyor. Geçen yıldan kalan yüzde 20, artı yüzde 30 eşittir 50. Yani asgari ücret en az yüzde 50 artmalı. Ve tamı tamına rakam söylüyorum 33 bin 50 TL olmalı" ifadelerine yer vermişti.