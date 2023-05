Muhafaza edilen ata tohumları çiftçilere dağıtıldı

KIRIKKALE Kırıkkale'de organik sebze ve bakliyat üretiminin sürdürülebilmesi maksadıyla çiftçilere ata tohumu verildi. Tohum Muhafaza Ofisi'nde tutulan genetiği bozulmayan tohumların varlığının sürdürülmesi hedefleniyor.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "yerel tohumların değerlendirmesi" projesi çerçevesinde genetiği bozulmamış ata tohumları, Tohum Muhafaza Ofisi'nde tutuluyor. Ata tohumlarının varlığını sürdürmek ve gelecek nesillere ulaştırılması için hayata geçirilen proje sayesinde de çiftçilerin organik sebze ve bakliyat ürünü yetiştirmesi hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonun da gerçekleştirilen tören de sebze ve bakliyat üretimi yapan çiftçilere ata tohumları verildi. Çiftçiler ise hasat döneminde elde ettikleri ürünlerin tohumlarını, bir sonraki ekim döneminde kullanılması maksadıyla yeniden Tohum Muhafaza Ofisi'ne teslim edecek. Kırıkkale Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, ata tohumlarının korunması gerektiğini ifade ederek, her türlü yok olma tehlikesine karşı tohumların binlerce yıldır dayandığını ve günümüze kadar ulaştığını söyledi.

Vali Yardımcısı Kurnaz, "Ata tohumumuzu korumamız lazım. İnsanlık tarihine baktığımı zaman tarım sektörüne ilk geçen coğrafya bizim ülkemiz. Bu topraklarda bu tarım yapılıyor. Tohumlar bir elemeden geçerek bugüne kadar varlığını sürdürmüş. Her türlü yok olma tehlikesine karşı bu tohumlar varlığını sürdürmüş. Genetiği bozulmamış bu coğrafyanın tüm şartlarına binlerce yıldır dayanmış elimizde bir tohumumuz var" diye konuştu. İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, "Bu bölgeye ait olan çeşitli tohumlar ayıklanıp bu ayıklanan saf çeşitler hem gen bankasında muhafaza edilecek hem de biz burada uzun yıllar muhafaza edilmesi açısından biz de burada çiftçilerimizle her sene paylaşmak suretiyle kendi oluşturduğumuz tohum muhafaza ünitemiz var. Orada muhafaza edeceğiz ve her sezon bun tohumları üreticilerimizle paylaşacağız" şeklinde konuştu.

Ata tohumlarını tekrardan fazlasıyla geri iade edeceklerini anlatan çiftçi Zübeyde Bozkurt, "Müdürlüğümüz bizi davet etti 'ata tohumu dağıtıyoruz' diye. Sayın valimizde bize ikram etti tohumlardan. İnşallah tekrar ekeceğiz katkı sağlayacağız. Tarım Müdürlüğüne tohumları tekrardan fazlasıyla iade edeceğiz" dedi.

Hasandede köyünde çiftçilik yapan Muazzez Bulut, "Tohumları üretiyorum, bende tohum verdim. Karpuz, yeşil biber, patlıcan, çatal domates tohumları benim kendi yerli tohumum. Seralarım var. Her şeyi ben kendim üretiyorum" ifadesini kullandı.

10 yıldır ata tohumu biriktirdiğini belirten Seher Kahraman, "10 yıldır ata tohumu biriktiriyorum. 4 yıldır fiili olarak bahçe ekiyorum. Hep ben kendi tohumlarımı kullandım. Bu projeye destek olmak için buradayım çok gururluyum. Ülkem adına hizmet etmek beni çok mutlu ediyor" dedi.