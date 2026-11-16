Muğla'ya 10 ayda gelen yabancı turist sayısı geçen yıla göre yüzde 6 azaldı

İstanbul ve Antalya'dan sonra en fazla yabancı turist ağırlayan Muğla'ya 10 aylık dönemde gelen yabancı turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 6, aylık düzeyde ise yüzde 18'lik bir düşüş yaşandı. Milas-Bodrum ve Dalaman Havalimanı gibi İstanbul'dan sonra iki uluslararası havalimanına sahip Muğla, 10 ayda 3 milyon 202 bin 348 yabancı turisti ağırladı. 2025 yılının 10 aylık döneminde ise 3 milyon 461 bin 311 yabancı turist ağırlamıştı

İngiliz turist sayısında geçen yıla göre 226 bin 975 kayıp

Muğla'ya en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında İngiltere yıllardır olduğu gibi ilk sırada yer alırken, Bir önceki yılın aynı dönemine göre 226 bin 975 kişi azaldığı görüldü. Muğla'ya gelen yabancı turistlerin ülkelerin göre ilk 5 sıralamasında İngiltere 1 milyon 216 bin 150, Rusya Federasyonu 409 bin 408, Polonya 290 bin 025, Almanya 224 bin 659 ve Hollanda 75 bin 675 kişi ile beşinci sırada yer aldı. Muğla'ya gelen yabancı turistlerin yüzde 38'ini İngiliz turistler, Yüzde 13'ünü Rusya Federasyonu, yüzde 9'unu Polonya, yüzde 7'sini Almanya, yüzde 2'sini Hollanda ve geri kalanları da diğer ülkeler oluşturuyor.

Yabancı turistlerin 2,5 milyonu havalimanlarından giriş yaptı

Muğla'ya gelen yabancı turistlerin 2 milyon 570 bin 060'ı Milas-Bodrum ve Dalaman havalimanlarından giriş yaptı. Dalaman havalimanına 1 milyon 643 bin 413, Milas-Bodrum havalimanına 926 bin 647 olmak üzere toplam 2 milyon 570 bin 060 turist hava yolu ile Muğla'ya giriş yaptı. Geri kalan 632 bin 288 yabancı turist ise Marmaris, Bozburun, Bodrum, Mantarburnu, Fethiye, Göcek, Datça, Güllük, Turgutresis ve Yalıkavak deniz gümrük kapılarından giriş yaptı.

İngiliz turistler Marmaris, Datça ve Fethiye'yi tercih etti

Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Ula, Ortaca, Dalaman, Seydikemer, Milas ve Köyceğiz gibi deniz kıyısına sahip ilçelerine gelen yabancı turist profili de ortaya çıktı. Dalaman havalimanına iniş yapan İngiliz turistler Marmaris, Datça, Köyceğiz, Fethiye, Ortaca, Dalaman ve Seydikemer ile Ula ilçelerini tercih etti. Muğla'ya gelen 1 milyon 216 bin 150 İngiliz turist 958 bin 138'i Dalaman havalimanını tercih ederken, 202 bin 886'sı Milas-Bodrum havalimanını tercih etti. 24 bin 202 İngiliz turist Göcek, Fethiye, Marmaris, Datça ve Bozburun limanlarından giriş yaparken, geri kalan 30 bin 924 yabancı turist Bodrum ve Milas'taki deniz gümrük kapılarından giriş yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı