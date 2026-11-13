Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla Valisi Akbıyık başkanlığında Seydikemer Süt OSB toplantısında altyapı görüşüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Valisi Akbıyık başkanlığında Seydikemer Süt OSB toplantısında altyapı görüşüldü
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Valisi İdris Akbıyık başkanlığında yapılan Seydikemer Süt OSB Yönetim Kurulu toplantısında altyapı ve parselasyon süreçleri ele alındı. FTSO Başkanı Kemal Hıra kurul ve heyet üyeliğine dahil oldu; Akbıyık yatırımın Muğla ekonomisi için stratejik önem taşıdığını belirtti.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirilen Seydikemer Süt Organize Tarım Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, bölgenin altyapı çalışmaları ve parselasyon süreçleri ele alındı.

Seydikemer Süt Organize Tarım Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, bölgedeki altyapı çalışmaları, parselasyon süreçleri, süt üretimi ve hayvancılık başta olmak üzere ilçenin tarımsal kalkınmasına yönelik hedefler değerlendirildi.

Öte yandan, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Kemal Hıra, Seydikemer Süt Organize Tarım Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti üyeliğine dahil oldu. Toplantıda konuşan Vali İdris Akbıyık, kamu kurumları ve meslek odalarının iş birliğiyle hayata geçirilen yatırımın bölge üreticileri ve Muğla ekonomisi açısından stratejik önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Otomotiv devinden radikal karar! Tüm yeni yatırımlarını durdurdu

Otomotiv devinden dünyayı şaşırtan karar
İşte Malatya'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri

Türkiye, vatan evlatlarını kaybetti! İşte şehitlerimizin isimleri
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dolar kurunda yeni zirve! Yükselişin arkasında iki neden var

Dolar yeniden şahlandı!
Volkan Demirel anlaşmayı doğruladı! Süper Lig'e geri dönüyor

Volkan Demirel anlaşmayı doğruladı! Süper Lig'e geri dönüyor
İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası savaş uçakları havalandı

İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası alarm
Öldükten sonra isterlerse Barcelona'nın stadına gömülebilecekler! İşte Camp Nou'ya defnedilmenin bedeli

Öldükten sonra isterlerse Barcelona'nın stadyumuna gömülebilecekler!
ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor

Hayra alamet değil! Üst düzey isimler askeri üslere taşınmaya başladı
Sarıgül soruşturmasında 17 yeni gözaltı! Listede eski belediye başkanı var

Sarıgül soruşturmasında yeni dalga! Listede eski belediye başkanı var
Köye indiler, çöp konteynerlerini devirdiler! Sürücüler tedirgin

Sürücülerin korkulu rüyası oldular! Nereden çıkacakları belli değil