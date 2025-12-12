MSKÜ'de Bin 434 öğrenci İŞKUR gençlik programıyla iş hayatına ilk adımını attı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Muğla İşkur'un ortak yürüttüğü 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı İŞKUR Gençlik Programı, bu yıl rekor bir katılıma sahne oldu. Tam 1.434 öğrenci, hem gelir elde edecekleri hem de profesyonel becerilerini geliştirecekleri programda görev almaya başladı.

Gençlere iş gücü piyasasına daha güçlü hazırlanma, çalışma disiplini kazanma, iletişim ve problem çözme becerilerini geliştirme gibi kritik alanlarda büyük fırsatlar sunan program, üniversite öğrencileri için adeta "erken kariyer laboratuvarı" niteliği taşıyor.

Üç alanda görev: Kampüs, idare ve akran danışmanlığı

Program kapsamında öğrenciler, üniversitenin farklı birimlerinde kısmi zamanlı olarak üç temel alanda destek veriyor:

Sürdürülebilir kampüs faaliyetleri

Öğrenciler, çevre dostu uygulamaların yaygınlaşması, ekolojik dengenin korunması ve sürdürülebilirlik kültürünün güçlendirilmesi için çeşitli projelerde aktif görev alıyor.

Bu çalışmalar, gençlere hem çevre bilinci kazandırıyor hem de proje yönetimi ve ekip çalışması gibi profesyonel becerilere ciddi katkı sağlıyor.

İdari birim faaliyetleri

Üniversitenin idari yapısında görev alan öğrenciler, kurumsal işleyişi yakından tanıma fırsatı buluyor. Planlama, organizasyon ve bürokratik süreçlere dair edindikleri deneyim, mezuniyet sonrası kariyer yolculuklarında büyük avantaj oluşturuyor.

Akran danışmanlığı

Yeni başlayan öğrencilere rehberlik eden akran danışmanları, üniversiteye uyum sürecinde kritik rol üstleniyor. Bu görev, gençlerde liderlik, empati ve iletişim becerilerinin gelişmesine doğrudan katkıda bulunuyor.

Gençlere hem deneyim hem güvence: Eğitimle uyumlu gelir desteği

Program, öğrencilerin eğitim hayatlarını aksatmadan düzenli gelir elde etmelerini sağlıyor. Aynı zamanda çalışma disiplini, sorumluluk duygusu ve kariyer yönelimi geliştirmeleri için güçlü bir altyapı sunuyor.

Geleceğe güçlü bir yatırım

İŞKUR Gençlik Programı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerine yalnızca bir çalışma alanı değil; kişisel gelişim, profesyonel yönelim, mezuniyet sonrası güçlü bir kariyer başlangıcı için önemli bir fırsat sunuyor. Bu program sayesinde öğrenciler, üniversite yıllarında edindikleri deneyimleri mezuniyet sonrasında bir adım önde olmak için kullanabilecek. - MUĞLA