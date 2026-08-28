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Muğla'nın Temmuz Ayı İhracatı İthalatını 3,6 Kat Geçti

Muğla'nın Temmuz Ayı İhracatı İthalatını 3,6 Kat Geçti
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Muğla'da Temmuz ayında ihracat 142,2 milyon dolar, ithalat ise 39,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı yaklaşık 3,6 kat aşmasıyla dış ticaret fazlası 102,7 milyon dolar oldu. Tarım, madencilik, su ürünleri ve turizm sektörlerinin bu başarıda etkili olduğu belirtildi.

Muğla'da Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 142 milyon 250 bin 275 dolar, ithalat ise 39 milyon 558 bin 744 dolar olarak gerçekleşti. Kentin Temmuz ayındaki ihracatı ithalatını yaklaşık 3,6 kat geride bıraktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Muğla'nın Temmuz ayındaki dış ticaret rakamları belli oldu. Genel ticaret sistemine göre kentte Temmuz ayında 142 milyon 250 bin 275 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Aynı dönemde Muğla'nın ithalatı ise 39 milyon 558 bin 744 dolar olarak kayıtlara geçti. Böylece Muğla'nın Temmuz ayında gerçekleştirdiği ihracat ile ithalat arasındaki fark 102 milyon 691 bin 531 dolar oldu.

İhracat ithalatın yaklaşık 3,6 katı

Kentte Temmuz ayında ihracat rakamlarının ithalatın oldukça üzerinde gerçekleşmesi dikkat çekti. Muğla, 142,2 milyon dolarlık ihracatla dış ticaretinde önemli bir ihracat fazlası verdi. Temmuz ayında gerçekleştirilen ihracatın ithalata oranı yaklaşık yüzde 360 olurken, Muğla'nın dış ticaretinde ihracat ağırlıklı yapı ortaya çıktı.

Muğla'nın dış ticaret performansında kentte faaliyet gösteren tarım, madencilik, su ürünleri ve diğer üretim sektörlerinin yanı sıra turizm bağlantılı ekonomik faaliyetlerin de önemli rol oynadığı değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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