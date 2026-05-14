Muğla'nın ihracatı Nisan ayında artış gösterdi

Ege Bölgesi'nin Nisan ayı ihracat rakamlarına göre Muğla, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,4 artışla 113,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Su ürünleri, madencilik ve tarımda öne çıkan Muğla, bölgede ihracatını artıran iller arasında yer aldı.

Ege Bölgesinin Nisan ayı ihracat rakamları açıklandı. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre Muğla, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,4'lük yükselişle 113,6 milyon dolarlık ihracata ulaştı. Böylece Muğla, Ege Bölgesi'nde ihracatını artıran iller arasında yer aldı.

Ege ve Türkiye ekonomisine bacasız sanayi turizmin yanında su ürünleri, madencilik, örtü altı sebze ve narenciye ürünleri ile büyük katkı sağlayan Muğla, Ege bölgesindeki iller içinde ihracatını sürekli yükselten nadir iller arasında yer alıyor.

Su ürünleri sektöründe sadece Ege Bölgesinde değil, Türkiye'nin ihracat şampiyonu olana Muğla, tarım ve madencilik alanında da ülke ekonomisine önemli katkı sunuyor. Ege Bölgesi'nde ihracat artışında dikkat çeken diğer iller arasında Kütahya yüzde 13,5 artışla 93,6 milyon dolar, Uşak ise yüzde 41,3 artışla 37,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. - MUĞLA

