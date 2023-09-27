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Muğla Mermerciler Derneği Yönetimi Muğla Valisi'ni ziyaret etti

Muğla Mermerciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan ve üyeleri, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret ederek mermer sektörünün önemini ve ihracat rakamlarını paylaştı. Vali Akbıyık ise sektörün istihdam ve ekonomiye katkılarından dolayı teşekkür etti.