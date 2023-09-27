Muğla Mermerciler Derneği Yönetimi Muğla Valisi'ni ziyaret etti
Muğla Mermerciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan ve üyeleri, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret ederek mermer sektörünün önemini ve ihracat rakamlarını paylaştı. Vali Akbıyık ise sektörün istihdam ve ekonomiye katkılarından dolayı teşekkür etti.
Muğla ekonomisine önemli katık veren Muğla Mermerciler Derneği Yönetim kurulu Başkanı Mustafa Ercan ve Yönetim Kurulu üyeleri Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan Vali Akbıyık'a Muğla'nın mermer sektöründeki yerini, ocak ve fabrika sayısı hakkında bilgi verirken, gerçekleştirilen ihracat konusunda da rakamlar verdi.
Muğla Valisi İdris Akbıyık mermercilik sektörünün Muğla istihdamına ve ekonomisine yaptığı katkılardan dolayı firma yetkililerine teşekkür etti. - MUĞLA